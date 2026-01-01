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Black_Phoenix

Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
black_phoenix's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Fiery Logo Loop
By Black_Phoenix
Edit
00:08
Fiery Logo Loop Original theme video
Classic 3D Reveal
By Black_Phoenix
Edit
00:12
Classic 3D Reveal Original theme video
Lighting Reveal
By Black_Phoenix
Edit
00:08
Lighting Reveal Original theme video
Elegant Reveal
By Black_Phoenix
Edit
00:08
Elegant Reveal Original theme video
Glossy Fire Reveal
By Black_Phoenix
Edit
00:08
Glossy Fire Reveal Original2 theme video
Ember Inferno
By Black_Phoenix
Edit
00:06
Ember Inferno Original theme video
Luxury Particle Reveal
By Black_Phoenix
Edit
00:09
Luxury Particle Reveal Original theme video
Powerful Lightning Reveal
By Black_Phoenix
Edit
00:08
Powerful Lightning Reveal Original theme video
Epic Explosion Reveal
By Black_Phoenix
Edit
00:08
Epic Explosion Reveal Fire theme video
Wall Impact Reveal
By Black_Phoenix
Edit
00:06
Wall Impact Reveal Original theme video
Cinematic Fire Intro
By Black_Phoenix
Edit
00:08
Cinematic Fire Intro Original theme video
Impact Fire Reveal
By Black_Phoenix
Edit
00:08
Impact Fire Reveal Original theme video
Particle Impact
By Black_Phoenix
Edit
00:06
Particle Impact Original theme video
Rust Metal Reveal
By Black_Phoenix
Edit
00:08
Rust Metal Reveal Original theme video
Light Rays Intro
By Black_Phoenix
Edit
00:07
Light Rays Intro Original theme video
Flow Unveil
By Black_Phoenix
Edit
00:07
Flow Unveil Original theme video
Underwater Reveal
By Black_Phoenix
Edit
00:08
Underwater Reveal Original theme video
Cinematic Impact Reveal
By Black_Phoenix
Edit
00:06
Cinematic Impact Reveal Original theme video
Fiery Reveal Cinema
By Black_Phoenix
Edit
00:08
Fiery Reveal Cinema Original theme video
Blood Drip Reveal
By Black_Phoenix
Edit
00:07
Blood Drip Reveal Original theme video
Burning Reveal
By Black_Phoenix
Edit
00:08
Burning Reveal Original theme video
3D Stroke Reveal
By Black_Phoenix
Edit
00:12
3D Stroke Reveal Original theme video
Shatter Reveal
By Black_Phoenix
Edit
00:08
Shatter Reveal Original theme video
Pixel Power Reveal
By Black_Phoenix
Edit
00:08
Pixel Power Reveal Original theme video
Rain Neon Reveal
By Black_Phoenix
Edit
00:09
Rain Neon Reveal Original theme video
Cinematic Reveal
By Black_Phoenix
Edit
00:08
Cinematic Reveal Original theme video
Epic Dispersion Reveal
By Black_Phoenix
Edit
00:07
Epic Dispersion Reveal Original theme video
Minimalist 3D Intro
By Black_Phoenix
Edit
00:06
Minimalist 3D Intro Original theme video
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Intro
Music Visualization
Lyric Video
Slideshow
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Mockups
Story Video
Logo Animation
Outro
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Motion Title
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Kinetic Typography
Animated Text Generator
Animated Backgrounds
Video Transitions
Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us