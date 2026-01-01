Youtube intro for cooking channel
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Lord_Varan

Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
lord_varan's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Cartoon Angular Slash Reveal
By Lord_Varan
Edit
00:05
Cartoon Angular Slash Reveal Original theme video
Smooth Transitions
By Lord_Varan
Edit
4K
00:03
Smooth Transitions Original theme video
Atom Spotlight
By Lord_Varan
Edit
00:05
Atom Spotlight Original theme video
Liquid Logo
By Lord_Varan
Edit
00:05
Liquid Logo Original theme video
Wizard Lightning Reveal
By Lord_Varan
Edit
00:05
Wizard Lightning Reveal Original theme video
Cartoon Lightning Reveal
By Lord_Varan
Edit
00:05
Cartoon Lightning Reveal Original theme video
Cartoon Liquid Paint Reveal
By Lord_Varan
Edit
00:05
Cartoon Liquid Paint Reveal Original theme video
Skull Reveal
By Lord_Varan
Edit
00:06
Skull Reveal Original theme video
Cartoon Scribble Swirl Reveal
By Lord_Varan
Edit
00:05
Cartoon Scribble Swirl Reveal Original theme video
Abstract Foliage
By Lord_Varan
Edit
00:05
Abstract Foliage Original theme video
Cartoon Swarm Reveal
By Lord_Varan
Edit
00:06
Cartoon Swarm Reveal Original theme video
Light Trail Swirl Reveal
By Lord_Varan
Edit
00:05
Light Trail Swirl Reveal Original theme video
Fire Logo
By Lord_Varan
Edit
00:05
Fire Logo Original theme video
Cartoon Spark Burst
By Lord_Varan
Edit
00:05
Cartoon Spark Burst Original theme video
Cartoonish Fireworks
By Lord_Varan
Edit
00:05
Cartoonish Fireworks Original theme video
Lightning Storm Reveal
By Lord_Varan
Edit
00:06
Lightning Storm Reveal Original theme video
Spell Reveal
By Lord_Varan
Edit
00:05
Spell Reveal Original theme video
Cartoon Explosions Reveal
By Lord_Varan
Edit
00:05
Cartoon Explosions Reveal Original theme video
Cartoon Energy Burst Reveal
By Lord_Varan
Edit
00:06
Cartoon Energy Burst Reveal Original theme video
Shape Vortex Reveal
By Lord_Varan
Edit
00:06
Shape Vortex Reveal Original theme video
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YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us