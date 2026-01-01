Youtube intro for cooking channel
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undefined

minnapicture

Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
minnapicture's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Tips & Trick - Horizontal
By minnapicture
Edit
00:20
Tips & Trick - Horizontal Original theme video
The Wedding Title 1
By minnapicture
Edit
00:10
The Wedding Title 1 Original theme video
100 Photo Show
By minnapicture
Edit
01:43
100 Photo Show Original theme video
Vertical Story v1
By minnapicture
Edit
00:05
Vertical Story v1 Original theme video
Clean Title Overlays - 1
By minnapicture
Edit
60fps
00:04
Clean Title Overlays - 1 Invert theme video
Facebook Promotion
By minnapicture
Edit
00:30
Facebook Promotion Original theme video
Beautiful Slideshow
By minnapicture
Edit
00:31
Beautiful Slideshow Original theme video
Book Testimonials Promo
By minnapicture
Edit
00:25
Book Testimonials Promo Original theme video
Instagram Promo
By minnapicture
Edit
60fps
00:30
Instagram Promo Original theme video
Clean Promo
By minnapicture
Edit
00:53
Clean Promo Original theme video
Searching Intro
By minnapicture
Edit
60fps
00:15
Searching Intro Original theme video
Video Slideshow
By minnapicture
Edit
60fps
00:31
Video Slideshow Original theme video
Gradient Lower Thirds - 1
By minnapicture
Edit
00:07
Gradient Lower Thirds - 1 Original theme video
Video Gallery
By minnapicture
Edit
00:48
Video Gallery Original theme video
Modern Slideshow
By minnapicture
Edit
00:28
Modern Slideshow Original theme video
Gallery Photo
By minnapicture
Edit
60fps
00:38
Gallery Photo Original theme video
Cinematic Display
By minnapicture
Edit
00:29
Cinematic Display Original theme video
Simple Title Overlays - 1
By minnapicture
Edit
60fps
00:05
Simple Title Overlays - 1 Original theme video
Fast Promo
By minnapicture
Edit
00:26
Fast Promo Original theme video
Social Media Lower Thirds
By minnapicture
Edit
60fps
00:05
Social Media Lower Thirds Original theme video
Product Collection
By minnapicture
Edit
60fps
00:57
Product Collection Original theme video
Photo Drop
By minnapicture
Edit
00:22
Photo Drop Original theme video
Epic Trailer
By minnapicture
Edit
00:20
Epic Trailer Original theme video
Infographics Ads
By minnapicture
Edit
00:28
Infographics Ads Original theme video
Circle Slideshow
By minnapicture
Edit
60fps
00:40
Circle Slideshow Original theme video
Real Estate Property
By minnapicture
Edit
00:46
Real Estate Property Original theme video
The Wedding Invitation 1
By minnapicture
Edit
00:08
The Wedding Invitation 1 Original theme video
Before And After
By minnapicture
Edit
60fps
00:47
Before And After Original theme video
Short Promo
By minnapicture
Edit
00:30
Short Promo Original theme video
Faster Typo
By minnapicture
Edit
00:15
Faster Typo Original theme video
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Animated Text Generator
Animated Backgrounds
Video Transitions
Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us