Youtube intro for cooking channel
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MissMotion

I'm a motion graphic designer specializing in 3D logo reveals and motion graphics. My designs are crafted to elevate your brand with style and creativity!
Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
missmotion's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Snowflake Reveal
By MissMotion
Edit
2K
00:10
Snowflake Reveal Original theme video
Luxury Car Reveal
By MissMotion
Edit
4K
00:10
Luxury Car Reveal Original theme video
Record Player Lyrics
By MissMotion
Edit
2K
Record Player Lyrics Closeup Retro theme video
Warzone Ghost Streaming
By MissMotion
Edit
2K
00:19
Warzone Ghost Streaming Original theme video
Easter Egg Basket Reveal
By MissMotion
Edit
4K
00:20
Easter Egg Basket Reveal Original theme video
Glitter Smoke Reveal
By MissMotion
Edit
00:06
Glitter Smoke Reveal Mystic Mist theme video
Retro Splash Reveal
By MissMotion
Edit
4K
00:08
Retro Splash Reveal Nautigal theme video
Creative Drip Reveal
By MissMotion
Edit
4K
00:05
Creative Drip Reveal Original theme video
Tropical Reveal
By MissMotion
Edit
4K
00:12
Tropical Reveal Original theme video
Heroes Lineup
By MissMotion
Edit
4K
00:22
Heroes Lineup Original theme video
Modern Sphere Reveal
By MissMotion
Edit
4K
00:08
Modern Sphere Reveal Original theme video
Smoke Unveil
By MissMotion
Edit
00:10
Smoke Unveil Original theme video
Retro Intro
By MissMotion
Edit
4K
00:06
Retro Intro Original theme video
Forest Bloom Reveal
By MissMotion
Edit
4K
00:15
Forest Bloom Reveal Original theme video
Rotating Stanley Mug Mockup
By MissMotion
Edit
2K
00:10
Rotating Stanley Mug Mockup Original theme video
Cozy Corner Lyrics
By MissMotion
Edit
2K
Cozy Corner Lyrics Originall theme video
Black Friday Reveal
By MissMotion
Edit
2K
00:14
Black Friday Reveal Circle Frame theme video
Snow Globe Reveal
By MissMotion
Edit
4K
00:10
Snow Globe Reveal Original theme video
Skincare Mockup
By MissMotion
Edit
4K
00:23
Skincare Mockup Original theme video
Building Banner Mockup
By MissMotion
Edit
2K
00:33
Building Banner Mockup Original 1 theme video
Hulk Smash
By MissMotion
Edit
2K
00:10
Hulk Smash Original theme video
Shock Reveal Spectacle
By MissMotion
Edit
00:08
Shock Reveal Spectacle Power Surge theme video
Car Reveal
By MissMotion
Edit
2K
00:24
Car Reveal With Texture theme video
Easter And Spring Reveal
By MissMotion
Edit
2K
00:13
Easter And Spring Reveal Original theme video
COD Warzone Ghost
By MissMotion
Edit
2K
00:12
COD Warzone Ghost Original theme video
Slides Mockup
By MissMotion
Edit
4K
00:23
Slides Mockup Original theme video
Thanksgiving Pumpkin Reveal
By MissMotion
Edit
4K
00:12
Thanksgiving Pumpkin Reveal Orig theme video
Bubble Motion Debut
By MissMotion
Edit
4K
00:08
Bubble Motion Debut Cosmic Nexus theme video
Thanksgiving Feast
By MissMotion
Edit
4K
00:12
Thanksgiving Feast orig theme video
Shampoo Bottle Mockup
By MissMotion
Edit
2K
00:16
Shampoo Bottle Mockup Original theme video
Christmas Tree Delight
By MissMotion
Edit
4K
00:15
Christmas Tree Delight Originall theme video
Cozy Christmas
By MissMotion
Edit
00:20
Cozy Christmas Original theme video
Magical Christmas Night
By MissMotion
Edit
2K
00:15
Magical Christmas Night Original theme video
MP3 Beats Lyrics
By MissMotion
Edit
MP3 Beats Lyrics Original theme video
Fish Oil Mockup
By MissMotion
Edit
2K
00:09
Fish Oil Mockup Original theme video
Digital Distortion Reveal
By MissMotion
Edit
00:04
Digital Distortion Reveal Glitch Grid theme video
Sparkling Christmas Tree Reveal
By MissMotion
Edit
2K
00:16
Sparkling Christmas Tree Reveal Gold theme video
Shiny New Year Countdown
By MissMotion
Edit
4K
00:20
Shiny New Year Countdown Original Gold theme video
Fruit Juice Loop Mockup
By MissMotion
Edit
2K
00:10
Fruit Juice Loop Mockup Original theme video
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YouTube Overlays
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Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us