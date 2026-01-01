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ToresMotion

Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
toresmotion's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Modern Dynamic Title 1
By ToresMotion
Edit
60fps
00:05
Modern Dynamic Title 1 Original theme video
Bold Title 1
By ToresMotion
Edit
2K
00:07
Bold Title 1 Original theme video
Kinetic Typography Title 1
By ToresMotion
Edit
2K
00:04
Kinetic Typography Title 1 Original theme video
Sleek Strokes Lower Third 3
By ToresMotion
Edit
00:06
Sleek Strokes Lower Third 3 Original theme video
Bright Transition Title 2
By ToresMotion
Edit
2K
00:06
Bright Transition Title 2 Original theme video
Brushbar Lower 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Brushbar Lower 1 Original theme video
Bright Text Overlay 1
By ToresMotion
Edit
60fps
00:08
Bright Text Overlay 1 Original theme video
Fresh Text Animation 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Fresh Text Animation 1 Original theme video
Kinetic Title Boost 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Kinetic Title Boost 1 Original theme video
Urban Title 1
By ToresMotion
Edit
60fps
00:06
Urban Title 1 Original theme video
Sleek Lower Third 1
By ToresMotion
Edit
00:05
Sleek Lower Third 1 Original theme video
Fresh Style Title 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Fresh Style Title 1 Original theme video
Duotone Title 1
By ToresMotion
Edit
00:07
Duotone Title 1 Original theme video
Luxury Title 1
By ToresMotion
Edit
00:10
Luxury Title 1 Original theme video
Social Title 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Social Title 1 Original theme video
Vibrant Text Motion 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Vibrant Text Motion 1 Original theme video
Elegant Light Logo
By ToresMotion
Edit
00:08
Elegant Light Logo Original theme video
Modern Bold Title 2
By ToresMotion
Edit
00:06
Modern Bold Title 2 Original theme video
Gold & Silver Cinematic Logo
By ToresMotion
Edit
00:10
Gold & Silver Cinematic Logo Original theme video
Sharp Title Entry 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Sharp Title Entry 1 Original theme video
Kinetic Bold Title 1
By ToresMotion
Edit
00:07
Kinetic Bold Title 1 Original theme video
Clean Lower Third 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Clean Lower Third 1 Original theme video
Robust Lower Third 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Robust Lower Third 1 Original theme video
Boxed Typography 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Boxed Typography 1 Original theme video
Kinetic Short Reveal 1
By ToresMotion
Edit
2K
00:06
Kinetic Short Reveal 1 Original theme video
Highlighted Text Title 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Highlighted Text Title 1 Original theme video
Stroke Lower Third 2
By ToresMotion
Edit
00:06
Stroke Lower Third 2 Original theme video
Quick Title Impact 14
By ToresMotion
Edit
00:05
Quick Title Impact 14 Original theme video
Typography Rebound 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Typography Rebound 1 Original theme video
Modern Colorful Title 5
By ToresMotion
Edit
00:07
Modern Colorful Title 5 Original theme video
Chromatic Pulse Title 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Chromatic Pulse Title 1 Original theme video
Kinetic Stroke Title 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Kinetic Stroke Title 1 Original theme video
Streamlined Lower Third 2
By ToresMotion
Edit
00:06
Streamlined Lower Third 2 Original theme video
Creative Title Bounce 1
By ToresMotion
Edit
00:03
Creative Title Bounce 1 Original theme video
Voguish Title 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Voguish Title 1 New theme video
Kinetic Modern Title 4
By ToresMotion
Edit
00:07
Kinetic Modern Title 4 Original theme video
Chromatic Title Typography 3
By ToresMotion
Edit
60fps
00:06
Chromatic Title Typography 3 Original theme video
Classic Minimal Title 10
By ToresMotion
Edit
00:06
Classic Minimal Title 10 Original theme video
Kinetic Bounce Title 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Kinetic Bounce Title 1 Original theme video
Text Kinetic Animation 5
By ToresMotion
Edit
60fps
00:07
Text Kinetic Animation 5 Original theme video
Split Chromatic Title 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Split Chromatic Title 1 Original theme video
Color Logo Reveal
By ToresMotion
Edit
00:07
Color Logo Reveal Original theme video
Fast Minimal Title 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Fast Minimal Title 1 Original theme video
Title Transition 1
By ToresMotion
Edit
2K
00:05
Title Transition 1 Original theme video
Location Pin 1
By ToresMotion
Edit
2K
00:06
Location Pin 1 Original theme video
Location Title 2
By ToresMotion
Edit
00:06
Location Title 2 Original theme video
Modern Lower Third 1
By ToresMotion
Edit
60fps
00:06
Modern Lower Third 1 Original theme video
Simple Quote 1
By ToresMotion
Edit
00:10
Simple Quote 1 Original theme video
Bold Square 2
By ToresMotion
Edit
00:10
Bold Square 2 Original theme video
Text Animation Quotes 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Text Animation Quotes 1 Original theme video
Gradient Text Animation 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Gradient Text Animation 1 Original theme video
Quotes Animation Text 1
By ToresMotion
Edit
60fps
00:06
Quotes Animation Text 1 Original theme video
Minimal Clean Title 1
By ToresMotion
Edit
60fps
00:06
Minimal Clean Title 1 Original theme video
Modern Geometric Title 1
By ToresMotion
Edit
2K
00:08
Modern Geometric Title 1 Original theme video
Classic Text Quote 3
By ToresMotion
Edit
00:06
Classic Text Quote 3 Original theme video
Location Map Title 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Location Map Title 1 Original theme video
Music Lower Third 2
By ToresMotion
Edit
00:05
Music Lower Third 2 Original2 theme video
Cinematic Text Play 1
By ToresMotion
Edit
2K
00:10
Cinematic Text Play 1 Original theme video
Quotes In Motion 1
By ToresMotion
Edit
00:06
Quotes In Motion 1 Original theme video
Text Block Animation 1
By ToresMotion
Edit
00:07
Text Block Animation 1 Original theme video
Bold Text Animation 3
By ToresMotion
Edit
00:06
Bold Text Animation 3 Chromatic theme video
Vibrant Flash Title 2
By ToresMotion
Edit
2K
00:10
Vibrant Flash Title 2 Transparent theme video
Magnetism Typography 1
By ToresMotion
Edit
00:09
Magnetism Typography 1 Original theme video
Creative Kinetic Title 1
By ToresMotion
Edit
00:05
Creative Kinetic Title 1 Original theme video
Tally Title 1
By ToresMotion
Edit
2K
00:06
Tally Title 1 Original theme video
Modern Text Boxes 2
By ToresMotion
Edit
2K
00:06
Modern Text Boxes 2 Original theme video
Typography Modern Title 1
By ToresMotion
Edit
2K
00:03
Typography Modern Title 1 Original theme video
Lower Third Grunge 1
By ToresMotion
Edit
00:05
Lower Third Grunge 1 Original theme video
Lightline Title 1
By ToresMotion
Edit
4K
00:06
Lightline Title 1 Original theme video
Click to Subscribe 4
By ToresMotion
Edit
00:04
Click to Subscribe 4 Orgin theme video
Elegant Wedding Title 2
By ToresMotion
Edit
00:15
Elegant Wedding Title 2 Original theme video
Photo Logo Reveal
By ToresMotion
Edit
00:08
Photo Logo Reveal Original theme video
Vivid Lower Third 2
By ToresMotion
Edit
00:06
Vivid Lower Third 2 Original theme video
Line Lumina 1
By ToresMotion
Edit
2K
00:05
Line Lumina 1 Original theme video
Dynamic Storyteller 1
By ToresMotion
Edit
2K
00:06
Dynamic Storyteller 1 New theme video
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YouTube Overlays
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Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us