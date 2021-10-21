Modern Opener
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308exports
Create a fresh, modern opener that moves. This template delivers an energetic promo slideshow with bold titles, clean layouts, and smooth slice transitions. Slide-in panels, vertical guide lines, and subtle gradient accents keep visuals sharp while your media takes center stage. Built for brand intros, product teasers, event promos, or channel openers, it finishes with a polished logo end card. Easily customize text, replace images or videos, and tailor colors to match your brand for a cohesive, minimal look.