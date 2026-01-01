Youtube intro for cooking channel
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iamkoltunov

Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
iamkoltunov's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
3D Carousel
By iamkoltunov
Edit
60fps
00:15
3D Carousel Original theme video
Stripes Story 1
By iamkoltunov
Edit
00:10
Stripes Story 1 Original theme video
Romantic Journey
By iamkoltunov
Edit
01:59
Romantic Journey Original theme video
3D Loop
By iamkoltunov
Edit
00:10
3D Loop Original theme video
Minimal Cards Reveal
By iamkoltunov
Edit
4K · 60fps
00:10
Minimal Cards Reveal Original theme video
Promotional Storyline 5
By iamkoltunov
Edit
00:10
Promotional Storyline 5 Original theme video
Mosaic Wall Reveal
By iamkoltunov
Edit
00:12
Mosaic Wall Reveal Original theme video
Layer Peel Logo - Horizontal
By iamkoltunov
Edit
60fps
00:06
Layer Peel Logo - Horizontal Original theme video
Stencil Ident
By iamkoltunov
Edit
00:06
Stencil Ident Original theme video
3D Cards Reveal
By iamkoltunov
Edit
60fps
00:16
3D Cards Reveal Original theme video
Triple Card Reveal
By iamkoltunov
Edit
60fps
00:06
Triple Card Reveal Original theme video
Twirling Brand Intro
By iamkoltunov
Edit
00:10
Twirling Brand Intro Original theme video
Crystal Shatter Reveal
By iamkoltunov
Edit
00:07
Crystal Shatter Reveal Original theme video
Sports Story 1
By iamkoltunov
Edit
00:10
Sports Story 1 Original theme video
Elegant Spin Reveal
By iamkoltunov
Edit
60fps
00:07
Elegant Spin Reveal Original theme video
Happy Birthday Slideshow
By iamkoltunov
Edit
00:29
Happy Birthday Slideshow Original theme video
Triple Card Slideshow
By iamkoltunov
Edit
60fps
00:21
Triple Card Slideshow Original theme video
Modern Story 2
By iamkoltunov
Edit
00:10
Modern Story 2 Original theme video
Technical Sketch
By iamkoltunov
Edit
4K · 60fps
00:07
Technical Sketch Black theme video
Elegant Fold Unveil
By iamkoltunov
Edit
60fps
00:06
Elegant Fold Unveil Rectangles theme video
Mosaic Cubes Reveal
By iamkoltunov
Edit
60fps
00:10
Mosaic Cubes Reveal Original theme video
Media Boxes Reveal
By iamkoltunov
Edit
60fps
00:10
Media Boxes Reveal Original theme video
Shape Story 1
By iamkoltunov
Edit
00:10
Shape Story 1 Original theme video
Food Story 1
By iamkoltunov
Edit
00:10
Food Story 1 Original theme video
Magical Christmas Slideshow
By iamkoltunov
Edit
00:30
Magical Christmas Slideshow Original theme video
Thanksgiving Day Slideshow
By iamkoltunov
Edit
00:30
Thanksgiving Day Slideshow Original theme video
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Like & Subscribe Animation
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Animated Text Generator
Animated Backgrounds
Video Transitions
Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us