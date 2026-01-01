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motifixer

I am a motion designer specializing in creating and editing templates that will fit your needs perfectly. ✨
Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
motifixer's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Instagram Promo Horizontal
By motifixer
Edit
00:27
Instagram Promo Horizontal Original theme video
Minimal Stories
By motifixer
Edit
00:15
Minimal Stories Original theme video
TikTok Promo - Horizontal
By motifixer
Edit
00:27
TikTok Promo - Horizontal Original theme video
Shapes Stomp Opener
By motifixer
Edit
00:10
Shapes Stomp Opener New Original theme video
Facebook Promo
By motifixer
Edit
00:27
Facebook Promo Original theme video
Shockwave
By motifixer
Edit
00:04
Shockwave Original theme video
Twitter Promo Horizontal
By motifixer
Edit
00:27
Twitter Promo Horizontal Original theme video
Instagram Stories
By motifixer
Edit
00:15
Instagram Stories Original theme video
Intro Opener
By motifixer
Edit
00:18
Intro Opener Original theme video
Corporate Presentation
By motifixer
Edit
00:57
Corporate Presentation Original theme video
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Try for free
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Templates
Video Types
Intro
Music Visualization
Lyric Video
Slideshow
Promo
Mockups
Story Video
Logo Animation
Outro
Animation Elements
Motion Title
Overlay
Subscribe Animation
Animated Background
Stream Elements
Discover
All
Newest templates
Best selling
Our top picks
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Outro Maker
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Slideshow Maker
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Like & Subscribe Animation
Kinetic Typography
Animated Text Generator
Animated Backgrounds
Video Transitions
Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us