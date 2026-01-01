Youtube intro for cooking channel
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Frolov

Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
frolov's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Playful Phone Loop 1
By Frolov
Edit
4K
00:10
Playful Phone Loop 1 Original theme video
Luxury Gold Rings Logo
By Frolov
Edit
00:10
Luxury Gold Rings Logo Original theme video
Clean Logo Rings
By Frolov
Edit
2K · 60fps
00:06
Clean Logo Rings Original theme video
Clean Company Values
By Frolov
Edit
60fps
00:29
Clean Company Values Original theme video
Business Presentation
By Frolov
Edit
00:39
Business Presentation Original theme video
Phone App Promo
By Frolov
Edit
2K · 60fps
00:33
Phone App Promo Original theme video
Night City Neon Logo
By Frolov
Edit
00:11
Night City Neon Logo Original theme video
Clean Abstract Logo Reveal
By Frolov
Edit
2K · 60fps
00:06
Clean Abstract Logo Reveal Original theme video
Warp Drive Logo Reveal
By Frolov
Edit
00:14
Warp Drive Logo Reveal Original theme video
Youtube Tunnel Logo
By Frolov
Edit
00:07
Youtube Tunnel Logo Original theme video
Soft Soap Bubble Reveal
By Frolov
Edit
4K
00:12
Soft Soap Bubble Reveal Original theme video
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Kinetic Typography
Animated Text Generator
Animated Backgrounds
Video Transitions
Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us