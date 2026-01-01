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undefined

creative_atom

Motion designer
Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
creative_atom's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Modern Typography Stomp
By creative_atom
Edit
4K
00:22
Modern Typography Stomp Original theme video
Urban Paper Story 1
By creative_atom
Edit
00:10
Urban Paper Story 1 Originall theme video
Glowing Line Opener
By creative_atom
Edit
00:14
Glowing Line Opener Original theme video
Image Title 1
By creative_atom
Edit
00:05
Image Title 1 Original theme video
Abstract Stomp
By creative_atom
Edit
2K · 60fps
00:11
Abstract Stomp Original theme video
Dynamic Titles 1
By creative_atom
Edit
00:05
Dynamic Titles 1 Original theme video
HUD Technology Intro
By creative_atom
Edit
00:13
HUD Technology Intro HUD theme video
Headphones Visualizer
By creative_atom
Edit
2K
Headphones Visualizer Original theme video
Modern Stories 8
By creative_atom
Edit
00:10
Modern Stories 8 Original theme video
Digital Stream Screen
By creative_atom
Edit
00:10
Digital Stream Screen Original theme video
Crafted Collage Slide 3
By creative_atom
Edit
00:10
Crafted Collage Slide 3 Original theme video
Scribble Title 1
By creative_atom
Edit
00:04
Scribble Title 1 Original theme video
Vintage Stomp
By creative_atom
Edit
4K
00:24
Vintage Stomp Original theme video
Location Title 1
By creative_atom
Edit
4K
00:06
Location Title 1 Original theme video
Glowing Fractal Background
By creative_atom
Edit
2K
00:10
Glowing Fractal Background Original theme video
Gradient Title 6
By creative_atom
Edit
4K · 60fps
00:07
Gradient Title 6 Original theme video
Vox Style Documentary Slide 2
By creative_atom
Edit
00:10
Vox Style Documentary Slide 2 Original theme video
Corporate Typography Stomp
By creative_atom
Edit
4K
00:25
Corporate Typography Stomp Original theme video
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Animated Backgrounds
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YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us