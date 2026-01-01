Youtube intro for cooking channel
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Tikhiy

Motion Designer
Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
tikhiy's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Typography Cartoon Action Slides
By Tikhiy
Edit
00:15
Typography Cartoon Action Slides Original theme video
Wave of Colors Reveal
By Tikhiy
Edit
00:05
Wave of Colors Reveal Style 1 Original Logo Color theme video
Rainy Neon Intro
By Tikhiy
Edit
00:10
Rainy Neon Intro Style 01 Original Color theme video
Futuristic Unveil
By Tikhiy
Edit
00:12
Futuristic Unveil Original theme video
Retro Wave Glitch Reveal
By Tikhiy
Edit
00:10
Retro Wave Glitch Reveal Style 0 Original Logo Color theme video
Trippy Intro
By Tikhiy
Edit
00:10
Trippy Intro Style 0 Original Logo Color theme video
Neon Genesis Reveal
By Tikhiy
Edit
00:06
Neon Genesis Reveal Style 01 Original Logo Color theme video
Tech Pulse Reveal
By Tikhiy
Edit
00:08
Tech Pulse Reveal Original theme video
Sketch Grunge Intro
By Tikhiy
Edit
00:05
Sketch Grunge Intro Style 1 Logo Original Color theme video
Retro Style Grid Reveal
By Tikhiy
Edit
00:09
Retro Style Grid Reveal Original theme video
Printed Style Opener
By Tikhiy
Edit
00:07
Printed Style Opener Style 1 Logo Original Color theme video
Handmade Unveil
By Tikhiy
Edit
00:05
Handmade Unveil Style 01 Original Color theme video
Deep Retro Wave Reveal
By Tikhiy
Edit
00:08
Deep Retro Wave Reveal Style 0 Original Logo Color theme video
Cartoon Sky Reveal
By Tikhiy
Edit
00:03
Cartoon Sky Reveal Original theme video
Colorful Shapes Reveal
By Tikhiy
Edit
00:05
Colorful Shapes Reveal Style 0 Original Logo Color theme video
Trippy Liquid Intro
By Tikhiy
Edit
00:05
Trippy Liquid Intro Original theme video
Retro Wave Intro
By Tikhiy
Edit
00:06
Retro Wave Intro Original theme video
Pixel Style Intro
By Tikhiy
Edit
00:06
Pixel Style Intro Style 1 Logo Original Color theme video
Retro Wave Opener
By Tikhiy
Edit
00:05
Retro Wave Opener Original theme video
Typography Sketch Grunge Slide 2
By Tikhiy
Edit
00:15
Typography Sketch Grunge Slide 2 Original theme video
Cyber Glitch Reveal
By Tikhiy
Edit
00:07
Cyber Glitch Reveal Style 1 theme video
Retro Wave Reveal
By Tikhiy
Edit
00:08
Retro Wave Reveal Style 1 theme video
OS Slideshow Story
By Tikhiy
Edit
00:11
OS Slideshow Story Ocean Theme theme video
Pixel Glitch Reveal
By Tikhiy
Edit
00:12
Pixel Glitch Reveal Style 1 theme video
Trippy Wave Intro
By Tikhiy
Edit
00:11
Trippy Wave Intro Style 1 Logo Original Color theme video
Y2K Retro Title
By Tikhiy
Edit
00:04
Y2K Retro Title Space Green theme video
Liquid Style Reveal
By Tikhiy
Edit
00:09
Liquid Style Reveal Original theme video
Anime Cartoon Opener
By Tikhiy
Edit
00:10
Anime Cartoon Opener Classic Theme theme video
Lightning Neon Reveal
By Tikhiy
Edit
00:10
Lightning Neon Reveal Style 1 Original Logo Color theme video
Metaverse Style Reveal
By Tikhiy
Edit
00:07
Metaverse Style Reveal Sunrise Theme Original Logo Color theme video
Space Crash Opener
By Tikhiy
Edit
00:04
Space Crash Opener Style 1 Logo Original Color theme video
Cyberpunk Intro
By Tikhiy
Edit
00:10
Cyberpunk Intro Lime Text theme video
Crypto Intro Title
By Tikhiy
Edit
00:09
Crypto Intro Title Style 1 Original Logo Color theme video
Glitch Code Reveal
By Tikhiy
Edit
00:08
Glitch Code Reveal Style 1 theme video
Futuristic Impact
By Tikhiy
Edit
00:12
Futuristic Impact Style 01 theme video
Meta Design Reveal
By Tikhiy
Edit
00:09
Meta Design Reveal Style 1 Original Logo Color theme video
Sketch Grunge Opener
By Tikhiy
Edit
00:11
Sketch Grunge Opener Night Theme theme video
Y2K Retro Opener
By Tikhiy
Edit
00:15
Y2K Retro Opener Mystic Theme theme video
Cute Patterned Reveal
By Tikhiy
Edit
00:05
Cute Patterned Reveal Style 0 Original Logo Color theme video
Urban Style Intro
By Tikhiy
Edit
00:05
Urban Style Intro Style 01 Logo Original Color theme video
Shiny Style Reveal
By Tikhiy
Edit
00:05
Shiny Style Reveal Style 0 Original Logo color theme video
Color Chrome Reveal
By Tikhiy
Edit
00:08
Color Chrome Reveal Original theme video
Techno Chrome Intro
By Tikhiy
Edit
00:05
Techno Chrome Intro Style 1 Logo Original Color theme video
Grunge Brush Opener
By Tikhiy
Edit
00:16
Grunge Brush Opener Dark Version theme video
Trippy Opener Intro
By Tikhiy
Edit
00:09
Trippy Opener Intro Style 1 Logo Original Color theme video
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Animated Backgrounds
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Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us