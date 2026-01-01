Youtube intro for cooking channel
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v.createvfx

Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
v.createvfx's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Sleek Brand Outline
By v.createvfx
Edit
00:09
Sleek Brand Outline Original theme video
Slot Machine Logo Reveal
By v.createvfx
Edit
00:10
Slot Machine Logo Reveal Original theme video
Smoke Lighting Logo Reveal
By v.createvfx
Edit
00:08
Smoke Lighting Logo Reveal Original theme video
Cooking Reveal
By v.createvfx
Edit
00:16
Cooking Reveal Original theme video
Fire Vortex Trail logo Reveal
By v.createvfx
Edit
00:09
Fire Vortex Trail logo Reveal Original theme video
Magical Book Reveal
By v.createvfx
Edit
00:13
Magical Book Reveal Original theme video
Fire Ring Reveal
By v.createvfx
Edit
00:11
Fire Ring Reveal Original theme video
Blaze Fire Logo Reveal
By v.createvfx
Edit
00:09
Blaze Fire Logo Reveal Original theme video
Jungle Neon Reveal
By v.createvfx
Edit
00:06
Jungle Neon Reveal Original theme video
Modern Family Gallery
By v.createvfx
Edit
00:56
Modern Family Gallery Original theme video
Fiery Fabric Unfold
By v.createvfx
Edit
00:07
Fiery Fabric Unfold Original theme video
Physics Rolling Logo Reveal
By v.createvfx
Edit
00:09
Physics Rolling Logo Reveal Original theme video
Wedding Ring Title Opener
By v.createvfx
Edit
00:09
Wedding Ring Title Opener Original theme video
Search Engine Reveal
By v.createvfx
Edit
00:11
Search Engine Reveal Original theme video
Family Gallery
By v.createvfx
Edit
01:00
Family Gallery Original theme video
Fire Strom Reveal
By v.createvfx
Edit
00:09
Fire Strom Reveal Original theme video
Modern Abstract Photo Gallery
By v.createvfx
Edit
01:33
Modern Abstract Photo Gallery Original theme video
Magical Smoke Reveal
By v.createvfx
Edit
00:07
Magical Smoke Reveal Original theme video
Dynamic Stone Unveil
By v.createvfx
Edit
00:10
Dynamic Stone Unveil Original theme video
Golden Grace Reveal
By v.createvfx
Edit
2K
00:10
Golden Grace Reveal Original theme video
Clockwork 3D Reveal
By v.createvfx
Edit
00:06
Clockwork 3D Reveal Original theme video
Golden Particle Explosion Reveal
By v.createvfx
Edit
00:10
Golden Particle Explosion Reveal Original theme video
Elegant 3D Reveal
By v.createvfx
Edit
00:08
Elegant 3D Reveal Original theme video
Hellfire Slam
By v.createvfx
Edit
00:10
Hellfire Slam Original theme video
Explosive Fire & Smoke Reveal
By v.createvfx
Edit
00:08
Explosive Fire & Smoke Reveal Original theme video
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Like & Subscribe Animation
Kinetic Typography
Animated Text Generator
Animated Backgrounds
Video Transitions
Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us