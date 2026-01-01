Youtube intro for cooking channel
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Mr.Exclusive

Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
mr.exclusive's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Bright Fashion Presentation
By Mr.Exclusive
Edit
00:40
Bright Fashion Presentation Original theme theme video
Corporate Presentation - Slideshow
By Mr.Exclusive
Edit
00:56
Corporate Presentation - Slideshow Original theme video
Stylish and Bright Look - Slideshow
By Mr.Exclusive
Edit
00:55
Stylish and Bright Look - Slideshow Original theme video
Corporate Promo - Slideshow
By Mr.Exclusive
Edit
01:20
Corporate Promo - Slideshow Original theme video
Corporate Business - Slideshow
By Mr.Exclusive
Edit
2K
01:00
Corporate Business - Slideshow Original theme video
Geometric Shapes - Slideshow
By Mr.Exclusive
Edit
2K
01:00
Geometric Shapes - Slideshow Original theme video
Fashion Style - Slideshow
By Mr.Exclusive
Edit
00:40
Fashion Style - Slideshow New Default theme video
Romantic Slideshow
By Mr.Exclusive
Edit
2K
01:00
Romantic Slideshow Original theme video
Gradient business present - Slideshow
By Mr.Exclusive
Edit
00:59
Gradient business present - Slideshow Original theme video
Hexagon fashion look - Slideshow
By Mr.Exclusive
Edit
00:49
Hexagon fashion look - Slideshow Original theme video
New Fashion Frame - Slideshow
By Mr.Exclusive
Edit
00:39
New Fashion Frame - Slideshow Original theme video
Smooth business presentation - Slideshow
By Mr.Exclusive
Edit
02:01
Smooth business presentation - Slideshow Original theme video
Business Presentation - Slideshow
By Mr.Exclusive
Edit
2K
01:00
Business Presentation - Slideshow Original theme video
Fashion Design - SlideShow
By Mr.Exclusive
Edit
2K
00:54
Fashion Design - SlideShow Original theme video
Business Promo - Slideshow
By Mr.Exclusive
Edit
01:30
Business Promo - Slideshow Original theme video
Welcome to Baby Store - Promo
By Mr.Exclusive
Edit
00:40
Welcome to Baby Store - Promo Original theme video
Fashion Present - SlideShow
By Mr.Exclusive
Edit
2K
00:46
Fashion Present - SlideShow Original theme video
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Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
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