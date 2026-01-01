Youtube intro for cooking channel
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4Kadis

Designer, motion-designer, artist-surrealist from Europe. Degree Art and Industry Academy SPBGHPA, graphic design.
Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
4kadis's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Simple Glitch Logo
By 4Kadis
Edit
4K
00:07
Simple Glitch Logo Black Friday theme video
Real Estate
By 4Kadis
Edit
4K
00:08
Real Estate Original theme video
Minimal Glitch
By 4Kadis
Edit
4K
00:06
Minimal Glitch Original theme video
Wedding Title 2
By 4Kadis
Edit
4K
00:07
Wedding Title 2 Original theme video
Glitch Title 2
By 4Kadis
Edit
4K
00:04
Glitch Title 2 Original theme video
Hand Drawn Title 1
By 4Kadis
Edit
4K
00:04
Hand Drawn Title 1 Dark Background theme video
Glitch Split Logo
By 4Kadis
Edit
4K
00:07
Glitch Split Logo Original theme video
Drone Target 1
By 4Kadis
Edit
00:07
Drone Target 1 Original theme video
Wave Glitch Logo
By 4Kadis
Edit
4K
00:06
Wave Glitch Logo Original theme video
Glitchy Titles
By 4Kadis
Edit
4K
00:15
Glitchy Titles Original theme video
HUD Element 1
By 4Kadis
Edit
00:07
HUD Element 1 Origi theme video
Transport HUD Element 1
By 4Kadis
Edit
00:07
Transport HUD Element 1 Black theme video
Halloween Logo
By 4Kadis
Edit
4K
00:06
Halloween Logo Original theme video
Glitch Opener
By 4Kadis
Edit
4K
00:29
Glitch Opener Original theme video
Glitch Lines Reveal
By 4Kadis
Edit
4K
00:07
Glitch Lines Reveal Original theme video
Demon's Reveal
By 4Kadis
Edit
00:09
Demon's Reveal Original theme video
Techno HUD Title 1
By 4Kadis
Edit
4K
00:05
Techno HUD Title 1 Original theme video
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Animated Text Generator
Animated Backgrounds
Video Transitions
Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us