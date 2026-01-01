Youtube intro for cooking channel
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teammotion

Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
teammotion's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Simple Title 1
By teammotion
Edit
4K
00:06
Simple Title 1 Original theme video
3D Colorful Opener
By teammotion
Edit
00:32
3D Colorful Opener Original theme video
Modern Location Title 1
By teammotion
Edit
00:08
Modern Location Title 1 Original theme video
Big Title 6
By teammotion
Edit
00:05
Big Title 6 Original theme video
Sharp Lower Thirds
By teammotion
Edit
00:10
Sharp Lower Thirds Original theme video
MapTag Title 1
By teammotion
Edit
00:05
MapTag Title 1 Original theme video
Location Title 1
By teammotion
Edit
4K
00:07
Location Title 1 Original theme video
Minimalistic Title 3
By teammotion
Edit
4K
00:05
Minimalistic Title 3 Original theme video
Stylish Social Boost
By teammotion
Edit
00:10
Stylish Social Boost Original theme video
Map Pin Title 1
By teammotion
Edit
00:06
Map Pin Title 1 Original theme video
Sleek Kinetic 1
By teammotion
Edit
4K
00:05
Sleek Kinetic 1 Original theme video
Text Tempo 1
By teammotion
Edit
00:06
Text Tempo 1 Original theme video
GeoMark Title 1
By teammotion
Edit
00:05
GeoMark Title 1 Original theme video
Sleek Lower Thirds Pack
By teammotion
Edit
00:07
Sleek Lower Thirds Pack Original theme video
Creative Title 1
By teammotion
Edit
60fps
00:05
Creative Title 1 Original theme video
Contemporary Lower Third 9
By teammotion
Edit
4K
00:06
Contemporary Lower Third 9 Original theme video
Glass Title 5
By teammotion
Edit
4K
00:06
Glass Title 5 Original theme video
Minimal Quotes 5
By teammotion
Edit
4K
00:06
Minimal Quotes 5 Original theme video
Sleek Lower Third 1
By teammotion
Edit
00:06
Sleek Lower Third 1 Original theme video
Elegant Narrative Slideshow
By starlight_motion
Edit
00:24
Elegant Narrative Slideshow Original theme video
Epic Title 1
By teammotion
Edit
4K
00:07
Epic Title 1 Original theme video
Stylish Lower Third 3
By teammotion
Edit
00:05
Stylish Lower Third 3 Original theme video
Sleek Text Overlay 1
By teammotion
Edit
00:05
Sleek Text Overlay 1 Original theme video
Modern Lower Third 3
By teammotion
Edit
4K
00:06
Modern Lower Third 3 Original theme video
Typography Title 5
By teammotion
Edit
00:05
Typography Title 5 Original theme video
Modern Title Elegance 9
By teammotion
Edit
00:05
Modern Title Elegance 9 Original theme video
Dynamic Title 1
By teammotion
Edit
00:06
Dynamic Title 1 Original theme video
Dynamic Quote 2
By teammotion
Edit
00:05
Dynamic Quote 2 Original theme video
Impact Title 4
By teammotion
Edit
00:06
Impact Title 4 Original theme video
Clean Trendy Title 4
By teammotion
Edit
00:06
Clean Trendy Title 4 Original theme video
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YouTube Overlays
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Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us