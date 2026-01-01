Youtube intro for cooking channel
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scrappycoco

Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
scrappycoco's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Split Bold 1
By scrappycoco
Edit
00:15
Split Bold 1 Original theme video
Poster Story 1
By scrappycoco
Edit
00:10
Poster Story 1 Original theme video
Halftone Hero
By scrappycoco
Edit
00:27
Halftone Hero Original theme video
Noise Poster 1
By scrappycoco
Edit
00:10
Noise Poster 1 Original theme video
Dynamic Story Flow
By scrappycoco
Edit
00:18
Dynamic Story Flow New theme video
Trendy Poster 4
By scrappycoco
Edit
00:10
Trendy Poster 4 Original theme video
Radial Scratch
By scrappycoco
Edit
00:09
Radial Scratch Original theme video
Torn Poster Display 1
By scrappycoco
Edit
00:10
Torn Poster Display 1 Original theme video
Paper Motion Storyboard
By scrappycoco
Edit
00:17
Paper Motion Storyboard Original theme video
Cardboard Lower Third 2
By scrappycoco
Edit
00:08
Cardboard Lower Third 2 Original theme video
Modern Glitch Title 6
By scrappycoco
Edit
00:08
Modern Glitch Title 6 Original theme video
Paper Lower Third 2
By scrappycoco
Edit
00:07
Paper Lower Third 2 Original theme video
Pixel Reveal
By scrappycoco
Edit
00:09
Pixel Reveal Original theme video
Future Forward Frames
By scrappycoco
Edit
00:10
Future Forward Frames Original theme video
Crumple Sketch
By scrappycoco
Edit
00:11
Crumple Sketch Origina theme video
Grunge Title Transition 1
By scrappycoco
Edit
00:02
Grunge Title Transition 1 Original theme video
Fast Paper Slideshow
By scrappycoco
Edit
00:10
Fast Paper Slideshow Original theme video
Grunge Tale Opener
By scrappycoco
Edit
00:24
Grunge Tale Opener Original theme video
Quick Creative Intro
By scrappycoco
Edit
00:09
Quick Creative Intro Original theme video
Sleek Story Slides
By scrappycoco
Edit
00:23
Sleek Story Slides Original theme video
Energetic Reveal
By scrappycoco
Edit
00:08
Energetic Reveal Original theme video
Pencil Reveal
By scrappycoco
Edit
00:07
Pencil Reveal Original theme video
Grunge Slide 1
By scrappycoco
Edit
00:10
Grunge Slide 1 Original theme video
Urban Grunge Slideshow
By scrappycoco
Edit
4K
00:22
Urban Grunge Slideshow Original theme video
Street Vibe Showcase
By scrappycoco
Edit
00:16
Street Vibe Showcase Original theme video
Horror Text Transition 4
By scrappycoco
Edit
00:05
Horror Text Transition 4 Original theme video
Modern Hip Hop Intro
By scrappycoco
Edit
00:13
Modern Hip Hop Intro Original theme video
Urban Multiscreen Promo
By scrappycoco
Edit
4K
00:30
Urban Multiscreen Promo Original theme video
Dazzle Glitch Slideshow
By scrappycoco
Edit
4K
00:22
Dazzle Glitch Slideshow Original theme video
Fast Grunge Intro
By scrappycoco
Edit
00:07
Fast Grunge Intro Original theme video
Stop Motion Gallery
By scrappycoco
Edit
4K
00:27
Stop Motion Gallery Original theme video
Intro On The Wall
By scrappycoco
Edit
00:20
Intro On The Wall Original theme video
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Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us