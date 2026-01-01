Youtube intro for cooking channel
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undefined

babayaga

Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
babayaga's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Youtube Crisp Call Outs
By babayaga
Edit
60fps
00:04
Youtube Crisp Call Outs Original theme video
Dark Glitch
By babayaga
Edit
00:22
Dark Glitch Original theme video
Cube Opener
By babayaga
Edit
00:08
Cube Opener Original theme video
Elegant Logo
By babayaga
Edit
00:09
Elegant Logo Original theme video
Elegant Opener
By babayaga
Edit
00:09
Elegant Opener Original theme video
Electric Opener
By babayaga
Edit
00:10
Electric Opener Original theme video
Graffiti
By babayaga
Edit
00:05
Graffiti Original theme video
Glitch Opener
By babayaga
Edit
00:08
Glitch Opener Original theme video
Search Bar Opener
By babayaga
Edit
00:08
Search Bar Opener Original theme video
Dark Cinematic Reveal
By babayaga
Edit
00:16
Dark Cinematic Reveal Original theme video
Jumper Opener
By babayaga
Edit
00:08
Jumper Opener Original theme video
Gradient Opener
By babayaga
Edit
00:08
Gradient Opener Original theme video
Instagram Follow
By babayaga
Edit
00:11
Instagram Follow Original theme video
Glass Opener
By babayaga
Edit
00:07
Glass Opener Original theme video
Celebrate Opener
By babayaga
Edit
00:06
Celebrate Opener Original theme video
Circle Pop Opener
By babayaga
Edit
00:07
Circle Pop Opener Original theme video
Youtube Crisp Opener
By babayaga
Edit
4K · 60fps
00:08
Youtube Crisp Opener Original theme video
Spin Logo
By babayaga
Edit
00:08
Spin Logo Original theme video
Modern Opener
By babayaga
Edit
00:07
Modern Opener Original theme video
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Lyric Video
Slideshow
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Kinetic Typography
Animated Text Generator
Animated Backgrounds
Video Transitions
Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us