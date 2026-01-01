Youtube intro for cooking channel
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sony_vision

Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
sony_vision's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
8bit Background Stream Screen
By sony_vision
Edit
00:20
8bit Background Stream Screen Original theme video
Creative And Trendy Typography
By sony_vision
Edit
00:16
Creative And Trendy Typography Original theme video
Grunge Ripped Opener
By sony_vision
Edit
00:15
Grunge Ripped Opener Original theme video
Grunge Hip-Hop Opener
By sony_vision
Edit
00:17
Grunge Hip-Hop Opener Original theme video
Logo Reveal - Shape Opener
By sony_vision
Edit
2K
00:10
Logo Reveal - Shape Opener Original theme video
Cat's Opener
By sony_vision
Edit
00:10
Cat's Opener Original theme video
Corporate Presentation - Geometric Promo
By sony_vision
Edit
2K
00:55
Corporate Presentation - Geometric Promo Original theme video
Colorful Narrative Slide
By sony_vision
Edit
00:25
Colorful Narrative Slide Original theme video
Nature Colorful Logo Reveal
By sony_vision
Edit
00:09
Nature Colorful Logo Reveal Original theme video
St. Valentines Stories 1 - Vertical
By sony_vision
Edit
00:15
St. Valentines Stories 1 - Vertical Original theme video
80's Alert Overlay
By sony_vision
Edit
00:10
80's Alert Overlay Original theme video
Happy Birthday Congratulation Slideshow
By sony_vision
Edit
00:45
Happy Birthday Congratulation Slideshow Peach color theme theme video
Arcade Machine - Stinger Transition
By sony_vision
Edit
00:03
Arcade Machine - Stinger Transition Original theme video
Street Style Opener
By sony_vision
Edit
00:15
Street Style Opener Original theme video
Kids Education Promo
By sony_vision
Edit
00:48
Kids Education Promo REdRed theme video
Zen Music Visualizer
By sony_vision
Edit
2K
Zen Music Visualizer Space theme video
Online Course Promo Presentation
By sony_vision
Edit
00:40
Online Course Promo Presentation Original theme video
Typographic Promo
By sony_vision
Edit
2K
00:27
Typographic Promo Original theme video
Boombox Audio Visualizer
By sony_vision
Edit
2K
Boombox Audio Visualizer Original theme video
Christmas Lyrics
By sony_vision
Edit
2K
Christmas Lyrics Original theme video
Festive Melody Lyrics
By sony_vision
Edit
2K
Festive Melody Lyrics Original theme video
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Animated Backgrounds
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YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us