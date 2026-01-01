Youtube intro for cooking channel
Try for free
Try for free
Log in
Menu
Templates
Video Types
Intro
Music Visualization
Lyric Video
Slideshow
Promo
Mockups
Story Video
Logo Animation
Outro
Animation Elements
Motion Title
Overlay
Subscribe Animation
Animated Background
Stream Elements
Discover
All
Newest templates
Best selling
Our top picks
Solutions
Video Essentials
Intro Maker
Outro Maker
Logo Animation
Slideshow Maker
Promo Videos
Stream Overlays
Photo Video Maker
Christmas Cards
Animation Maker
Music & Audio Visuals
Music Visualizer
Lyric Video Maker
Music Video Maker
Sound Wave Generator
Audio Waveform
Spotify Canvas Maker
Mockups
Mockup Generator
iPhone Mockups
T-Shirt Mockups
Hoodie Mockups
Phone Mockups
Motion Design Elements
Lower Thirds
Like & Subscribe Animation
Kinetic Typography
Animated Text Generator
Animated Backgrounds
Video Transitions
Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us
undefined

Yakovlev

Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
yakovlev's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Digital Opener
By Yakovlev
Edit
01:02
Digital Opener Original theme video
3D T-Shirt Mockup
By Yakovlev
Edit
00:16
3D T-Shirt Mockup Theme 8 theme video
Scratchy Grunge Lyrics
By Yakovlev
Edit
2K
Scratchy Grunge Lyrics Original theme video
Clean App Promo
By Yakovlev
Edit
2K
00:50
Clean App Promo Original theme video
Gllitter Beauty Story
By Yakovlev
Edit
60fps
00:15
Gllitter Beauty Story Black Friday theme video
Dreamy Aesthetic Lyrics
By Yakovlev
Edit
2K
Dreamy Aesthetic Lyrics Original theme video
Flash Sale Opener
By Yakovlev
Edit
4K
00:17
Flash Sale Opener Original theme video
Ocean Lyrics Dreams
By Yakovlev
Edit
2K
Ocean Lyrics Dreams Dawn in Silence theme video
Cloth Sale Mockup
By Yakovlev
Edit
00:16
Cloth Sale Mockup Theme 5 theme video
Lyrics Beyond the Ridge
By Yakovlev
Edit
2K
Lyrics Beyond the Ridge Icebound Light theme video
Starlight Neon Lyrics
By Yakovlev
Edit
2K
Starlight Neon Lyrics Original theme video
Gradient Employee Testimony
By Yakovlev
Edit
60fps
00:43
Gradient Employee Testimony Original theme video
Business Clean Promo
By Yakovlev
Edit
2K
00:47
Business Clean Promo Original theme video
Travel Opener
By Yakovlev
Edit
60fps
00:18
Travel Opener Original theme video
Sunset Duet Lyrics
By Yakovlev
Edit
2K
Sunset Duet Lyrics Main 2 theme video
Urban Product Promo
By Yakovlev
Edit
60fps
00:15
Urban Product Promo Original theme video
Family Polaroids
By Yakovlev
Edit
60fps
00:19
Family Polaroids Original theme video
3D Hoodie Mockup
By Yakovlev
Edit
00:16
3D Hoodie Mockup Original theme video
Corporate online promo
By Yakovlev
Edit
2K
00:20
Corporate online promo Original theme video
Simple Tube Mockup
By Yakovlev
Edit
00:15
Simple Tube Mockup Original theme video
Social Media Promo
By Yakovlev
Edit
00:31
Social Media Promo First theme video
Windowed Lyrics
By Yakovlev
Edit
2K
Windowed Lyrics Original theme video
3d Soft Lines
By Yakovlev
Edit
2K · 60fps
00:20
3d Soft Lines Original theme video
Halloween Opener
By Yakovlev
Edit
00:10
Halloween Opener Main theme video
Fast Urban Intro
By Yakovlev
Edit
2K
00:15
Fast Urban Intro Original theme video
Abstract Glitch Logo
By Yakovlev
Edit
00:06
Abstract Glitch Logo Original theme video
Modern Opener
By Yakovlev
Edit
00:34
Modern Opener Original theme video
Gradient Chorus Lyrics
By Yakovlev
Edit
2K
Gradient Chorus Lyrics Original theme video
Christmas Wishes
By Yakovlev
Edit
00:42
Christmas Wishes Original theme video
Indie Collage Lyrics
By Yakovlev
Edit
2K
Indie Collage Lyrics Original theme video
Coffee Paper Cup Mockup
By Yakovlev
Edit
00:15
Coffee Paper Cup Mockup Original theme video
Breakfast Cup Mockup
By Yakovlev
Edit
00:15
Breakfast Cup Mockup Original theme video
Modern Web Presentation
By Yakovlev
Edit
2K
00:55
Modern Web Presentation Original theme video
Try for free
Try for free
Log in
Menu
Templates
Video Types
Intro
Music Visualization
Lyric Video
Slideshow
Promo
Mockups
Story Video
Logo Animation
Outro
Animation Elements
Motion Title
Overlay
Subscribe Animation
Animated Background
Stream Elements
Discover
All
Newest templates
Best selling
Our top picks
Solutions
Video Essentials
Intro Maker
Outro Maker
Logo Animation
Slideshow Maker
Promo Videos
Stream Overlays
Photo Video Maker
Christmas Cards
Animation Maker
Music & Audio Visuals
Music Visualizer
Lyric Video Maker
Music Video Maker
Sound Wave Generator
Audio Waveform
Spotify Canvas Maker
Mockups
Mockup Generator
iPhone Mockups
T-Shirt Mockups
Hoodie Mockups
Phone Mockups
Motion Design Elements
Lower Thirds
Like & Subscribe Animation
Kinetic Typography
Animated Text Generator
Animated Backgrounds
Video Transitions
Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us