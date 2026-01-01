Youtube intro for cooking channel
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smoothlymo

Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
smoothlymo's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Action Energy Stomp Opener
By smoothlymo
Edit
60fps
00:20
Action Energy Stomp Opener Original theme video
Happy Family Slideshow
By smoothlymo
Edit
60fps
00:28
Happy Family Slideshow Original theme video
Photo Wall Logo
By smoothlymo
Edit
00:10
Photo Wall Logo Original theme video
Short Stomp Opener
By smoothlymo
Edit
00:10
Short Stomp Opener Original theme video
Flat Youtube Intro
By smoothlymo
Edit
2K · 60fps
00:08
Flat Youtube Intro Original theme video
Simple Family Slideshow
By smoothlymo
Edit
60fps
00:15
Simple Family Slideshow Original theme video
Web Promotion
By smoothlymo
Edit
2K
00:30
Web Promotion Original theme video
Collage Crest
By smoothlymo
Edit
00:08
Collage Crest Original theme video
Cooking Logo Intro
By smoothlymo
Edit
4K · 60fps
00:06
Cooking Logo Intro Original theme video
Simple Cooking Logo Intro
By smoothlymo
Edit
4K · 60fps
00:08
Simple Cooking Logo Intro Original theme video
Clean Corporate Presentation
By smoothlymo
Edit
2K
00:26
Clean Corporate Presentation Original theme video
Smooth App Promotion
By smoothlymo
Edit
2K
00:21
Smooth App Promotion Original theme video
Short Dynamic Travel Slideshow
By smoothlymo
Edit
60fps
00:12
Short Dynamic Travel Slideshow Original theme video
Cute Travel Slideshow
By smoothlymo
Edit
60fps
00:21
Cute Travel Slideshow Original theme video
Simple Particles Logo
By smoothlymo
Edit
00:07
Simple Particles Logo Original theme video
Corporate Promo Opener
By smoothlymo
Edit
00:25
Corporate Promo Opener Original theme video
Crafted Cubic Sprint
By smoothlymo
Edit
2K
00:08
Crafted Cubic Sprint Original theme video
Glitch Intro
By smoothlymo
Edit
00:06
Glitch Intro Original theme video
Snowflake Logo
By smoothlymo
Edit
00:08
Snowflake Logo Original theme video
Photo Youtube Intro
By smoothlymo
Edit
2K · 60fps
00:08
Photo Youtube Intro Original theme video
Simple Photo Slideshow
By smoothlymo
Edit
2K
00:30
Simple Photo Slideshow Original theme video
Crafted Chunk Pop
By smoothlymo
Edit
2K
00:06
Crafted Chunk Pop Original theme video
Simple Logo
By smoothlymo
Edit
00:08
Simple Logo Original theme video
Simple Flat Bounce Logo
By smoothlymo
Edit
00:07
Simple Flat Bounce Logo Original theme video
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Logo Animation
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Animated Backgrounds
Video Transitions
Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us