Youtube intro for cooking channel
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koma

“I want to make beautiful things, even if nobody cares, as opposed to ugly things. That’s my intent.”
Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
koma's templates
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Outro
Motion title
Transparent
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PORTFOLIO
Impact
By koma
Edit
00:07
Impact Original theme video
Social Networks
By koma
Edit
00:04
Social Networks Original theme video
Elegant
By koma
Edit
00:07
Elegant Original theme video
Improved VHS
By koma
Edit
00:07
Improved VHS Original theme video
Improved Impulse
By koma
Edit
00:07
Improved Impulse Original theme video
Epic It Up
By koma
Edit
00:08
Epic It Up Original theme video
Holiday Night
By koma
Edit
00:10
Holiday Night Original theme video
Elegance
By koma
Edit
00:09
Elegance Original theme video
Holiday Card
By koma
Edit
00:09
Holiday Card Original theme video
Fire It Up
By koma
Edit
00:08
Fire It Up Original theme video
Slice It Up
By koma
Edit
00:07
Slice It Up Original theme video
Darkness
By koma
Edit
00:14
Darkness Original theme video
Clean App
By koma
Edit
00:37
Clean App Original theme video
Monitor Search
By koma
Edit
00:10
Monitor Search Dark theme video
Flare It Up
By koma
Edit
00:04
Flare It Up Original theme video
Minimal
By koma
Edit
00:05
Minimal Original theme video
Grunge It Up
By koma
Edit
00:07
Grunge It Up Original theme video
Elegant Quote
By koma
Edit
00:08
Elegant Quote Original theme video
Story Product Sale
By koma
Edit
00:10
Story Product Sale Original theme video
Splash
By koma
Edit
00:04
Splash Original theme video
Flipbook
By koma
Edit
00:06
Flipbook Original theme video
Industrial It Up
By koma
Edit
00:08
Industrial It Up Original theme video
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Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
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