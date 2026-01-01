Youtube intro for cooking channel
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undefined

kudos

Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
kudos's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Rift Stinger Transition
By kudos
Edit
00:02
Rift Stinger Transition Original theme video
X-ray Alert Overlay
By kudos
Edit
00:10
X-ray Alert Overlay Original theme video
Deluxe Alert Overlay
By kudos
Edit
00:10
Deluxe Alert Overlay Original theme video
Essential Alert Overlay
By kudos
Edit
00:10
Essential Alert Overlay Original theme video
Sphere Alert Overlay
By kudos
Edit
00:10
Sphere Alert Overlay Original theme video
Ethno Stinger Transition
By kudos
Edit
00:02
Ethno Stinger Transition Original theme video
Onward Webcam Overlay
By kudos
Edit
00:10
Onward Webcam Overlay Original theme video
Vinyl Webcam Overlay
By kudos
Edit
00:10
Vinyl Webcam Overlay Original theme video
Tide Stinger Transition
By kudos
Edit
00:02
Tide Stinger Transition Original theme video
Brave Stinger Transition
By kudos
Edit
00:02
Brave Stinger Transition Original theme video
Mesh Webcam Overlay
By kudos
Edit
00:10
Mesh Webcam Overlay Original theme video
Game Station Webcam Overlay
By kudos
Edit
00:10
Game Station Webcam Overlay Original theme video
Slime Stinger Transition
By kudos
Edit
00:02
Slime Stinger Transition Original theme video
Top Secret Stinger Transition
By kudos
Edit
00:02
Top Secret Stinger Transition Original theme video
Bubbles Stinger Transition
By kudos
Edit
00:02
Bubbles Stinger Transition Original theme video
Spider Web Stinger Transition
By kudos
Edit
00:02
Spider Web Stinger Transition Original theme video
Falcon Alert Overlay
By kudos
Edit
00:10
Falcon Alert Overlay Original theme video
Orb Stream Screen
By kudos
Edit
60fps
00:10
Orb Stream Screen Original theme video
Documents Alert Overlay
By kudos
Edit
00:10
Documents Alert Overlay Original theme video
Tiger Stream Webcam Overlay
By kudos
Edit
00:10
Tiger Stream Webcam Overlay Original theme video
Soft Webcam Overlay
By kudos
Edit
00:10
Soft Webcam Overlay Original theme video
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YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us