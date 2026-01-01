Youtube intro for cooking channel
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minimax

Creative motion designer specializing in high-quality logo reveal and openers templates. Focused on clean animations, dynamic visuals, and easy-to-use assets.
Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
minimax's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Soft Gloss Reveal
By minimax
Edit
00:06
Soft Gloss Reveal Original theme video
3D Gray Matte Logo
By minimax
Edit
4K
00:08
3D Gray Matte Logo Default theme video
Sparkstorm
By minimax
Edit
2K
00:05
Sparkstorm Original theme video
Triangle Halftone Reveal
By minimax
Edit
00:07
Triangle Halftone Reveal Original theme video
Cinematic Digital Reveal
By minimax
Edit
00:09
Cinematic Digital Reveal Original theme video
Glossy Halftone Reveal
By minimax
Edit
00:05
Glossy Halftone Reveal Original theme video
Minimal Outline Logo
By minimax
Edit
4K
00:06
Minimal Outline Logo Original theme video
Lightline Reveal
By minimax
Edit
00:09
Lightline Reveal Original theme video
Shockwave Logo
By minimax
Edit
4K
00:05
Shockwave Logo Default theme video
Modern Glitch Reveal
By minimax
Edit
00:08
Modern Glitch Reveal Original theme video
Outline Logo Reveal
By minimax
Edit
4K
00:05
Outline Logo Reveal Default theme video
3D Dark Matte Logo
By minimax
Edit
4K
00:08
3D Dark Matte Logo Default theme video
Digital Glitch Reveal
By minimax
Edit
00:06
Digital Glitch Reveal Original theme video
3D Matte Silver Logo
By minimax
Edit
4K
00:06
3D Matte Silver Logo Default theme video
Light Rays Reveal
By minimax
Edit
00:04
Light Rays Reveal Original theme video
3D Dark Gold Logo
By minimax
Edit
4K
00:08
3D Dark Gold Logo Default theme video
Electric Neon Reveal
By minimax
Edit
00:06
Electric Neon Reveal Original theme video
Glitch Reveal 1
By minimax
Edit
4K
00:05
Glitch Reveal 1 Original theme video
Marvel Rivals Strike Opener
By minimax
Edit
2K
00:04
Marvel Rivals Strike Opener Marvel Rivals Style theme video
Simple Glitch Logo
By minimax
Edit
4K
00:04
Simple Glitch Logo Default theme video
Liquid Glass Search Reveal
By minimax
Edit
00:14
Liquid Glass Search Reveal Light theme video
Halloween Reveal
By minimax
Edit
00:11
Halloween Reveal Original theme video
Wavy Logo Reveal
By minimax
Edit
4K
00:06
Wavy Logo Reveal Default theme video
Minimal Simple Reveal
By minimax
Edit
00:09
Minimal Simple Reveal Original theme video
Dynamic Gaming Reveal
By minimax
Edit
00:07
Dynamic Gaming Reveal Original theme video
Neon Lines Visualizer
By minimax
Edit
2K
Neon Lines Visualizer Original theme video
Colorful Waves Visualizer
By minimax
Edit
2K
Colorful Waves Visualizer Original theme video
Reflective 3D Logo
By minimax
Edit
4K
00:06
Reflective 3D Logo Original theme video
Glow Lines Visualizer
By minimax
Edit
2K
Glow Lines Visualizer Original theme video
Glowing Lines Reveal
By minimax
Edit
00:07
Glowing Lines Reveal Light theme video
Falling Particles Reveal
By minimax
Edit
00:07
Falling Particles Reveal Original theme video
Colorful Liquid Background
By minimax
Edit
2K
00:08
Colorful Liquid Background Original theme video
Neon Strips Logo
By minimax
Edit
4K
00:05
Neon Strips Logo Original theme video
Colorful Liquid Spotify Canvas
By minimax
Edit
00:08
Colorful Liquid Spotify Canvas Original theme video
Flat Outline Logo
By minimax
Edit
4K
00:06
Flat Outline Logo Default theme video
Minecraft Pixel Build Intro
By minimax
Edit
2K
00:06
Minecraft Pixel Build Intro Original theme video
Neumorphism Logo
By minimax
Edit
4K
00:09
Neumorphism Logo Default theme video
3D Cubes Visualizer
By minimax
Edit
2K
3D Cubes Visualizer Original 2 theme video
MOBA Dark Fantasy
By minimax
Edit
2K
00:09
MOBA Dark Fantasy Original theme video
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Animated Text Generator
Animated Backgrounds
Video Transitions
Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us