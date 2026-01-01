Youtube intro for cooking channel
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MotionPro

Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
motionpro's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Digital Showcase Opener
By MotionPro
Edit
00:36
Digital Showcase Opener Original theme video
Modern TV Screen Opener
By MotionPro
Edit
00:34
Modern TV Screen Opener Original theme video
Web Promo Display
By MotionPro
Edit
00:37
Web Promo Display Dark theme video
Square Emergent Display
By MotionPro
Edit
2K
00:11
Square Emergent Display Original theme video
Modern Laptop Opener
By MotionPro
Edit
00:34
Modern Laptop Opener Original theme video
Laptop Mockup Promo
By MotionPro
Edit
00:34
Laptop Mockup Promo Original theme video
App Promo Phone Mockup
By MotionPro
Edit
00:41
App Promo Phone Mockup Original theme video
Art Gallery Reveal
By MotionPro
Edit
2K
00:14
Art Gallery Reveal Original theme video
Bulb Light Appearing
By MotionPro
Edit
2K
00:09
Bulb Light Appearing Deep Blue Matt Plastic theme video
Urban Glitch Opener
By MotionPro
Edit
00:48
Urban Glitch Opener Original theme video
Trendy Typography Scene 1
By MotionPro
Edit
4K
00:10
Trendy Typography Scene 1 Original theme video
Dynamic Opener
By MotionPro
Edit
00:39
Dynamic Opener Original theme video
Creative Energy Stories
By MotionPro
Edit
00:15
Creative Energy Stories Original theme video
Old TV Reveal
By MotionPro
Edit
2K
00:12
Old TV Reveal Original theme video
Modern Tales
By MotionPro
Edit
00:15
Modern Tales Original theme video
Dynamic Shape Reveal
By MotionPro
Edit
00:06
Dynamic Shape Reveal Original theme video
Book Mockup Promo
By MotionPro
Edit
00:30
Book Mockup Promo Original theme video
App Advertising Promo
By MotionPro
Edit
00:18
App Advertising Promo Deep Blue theme video
Pure Strict Stories
By MotionPro
Edit
00:15
Pure Strict Stories Original theme video
Retro OS Reveal
By MotionPro
Edit
00:11
Retro OS Reveal Original theme video
Premium Phone Opener
By MotionPro
Edit
00:34
Premium Phone Opener Original theme video
Elite Card Mockup
By MotionPro
Edit
00:34
Elite Card Mockup Original theme video
Modern Universal Opener
By MotionPro
Edit
01:07
Modern Universal Opener Original theme video
RGB Glitch Reveal
By MotionPro
Edit
00:08
RGB Glitch Reveal Original theme video
Valentine's Title 1
By MotionPro
Edit
00:06
Valentine's Title 1 Original theme video
Spaceport Reveal
By MotionPro
Edit
00:14
Spaceport Reveal Original theme video
Vintage Retro Title 1
By MotionPro
Edit
00:08
Vintage Retro Title 1 Original theme video
Christmas Holiday Opener
By MotionPro
Edit
00:34
Christmas Holiday Opener Original theme video
Appearing Circles
By MotionPro
Edit
2K
00:13
Appearing Circles Shining Gold theme video
CPU Digital Reveal
By MotionPro
Edit
00:12
CPU Digital Reveal Original theme video
Dynamic Modern Slides
By MotionPro
Edit
00:41
Dynamic Modern Slides Original theme video
Display Mockup Promo
By MotionPro
Edit
01:08
Display Mockup Promo Original theme video
Clean Dynamic Ads
By MotionPro
Edit
01:09
Clean Dynamic Ads Original theme video
Porcelain Logo Entrance
By MotionPro
Edit
00:11
Porcelain Logo Entrance Original theme video
80s Retro Showcase
By MotionPro
Edit
00:48
80s Retro Showcase Original theme video
Tablet Gallery Promo
By MotionPro
Edit
2K
00:20
Tablet Gallery Promo Sky Blue theme video
Creative Paper Opener
By MotionPro
Edit
00:16
Creative Paper Opener Original theme video
Tablet Mockup App Promo
By MotionPro
Edit
00:34
Tablet Mockup App Promo Original theme video
Clean Corporate Reveal
By MotionPro
Edit
00:07
Clean Corporate Reveal Original theme video
Urban Hype Reels
By MotionPro
Edit
00:15
Urban Hype Reels Original theme video
Gradient Stories
By MotionPro
Edit
00:15
Gradient Stories Original theme video
Clean Desktop Opener
By MotionPro
Edit
00:34
Clean Desktop Opener Original theme video
Clean Luxury Reveal
By MotionPro
Edit
00:11
Clean Luxury Reveal Original theme video
Dynamic App Promo
By MotionPro
Edit
00:36
Dynamic App Promo Original theme video
Smartphone App Promo Mockup
By MotionPro
Edit
00:34
Smartphone App Promo Mockup Original theme video
Modern Brand Story
By MotionPro
Edit
00:15
Modern Brand Story Original theme video
Minimal Interior Opener
By MotionPro
Edit
01:18
Minimal Interior Opener Original theme video
Luxury Laptop Mockup Promo
By MotionPro
Edit
00:34
Luxury Laptop Mockup Promo Original theme video
Trendy Phone Opener
By MotionPro
Edit
00:34
Trendy Phone Opener Original theme video
Clean Minimal Reveal
By MotionPro
Edit
00:09
Clean Minimal Reveal Original theme video
Fun & Silly Title 1
By MotionPro
Edit
00:05
Fun & Silly Title 1 Original theme video
Tablet Mockup Promo
By MotionPro
Edit
00:16
Tablet Mockup Promo Original theme video
Christmas Pixel Title 1
By MotionPro
Edit
00:08
Christmas Pixel Title 1 Original theme video
Cosmetic Mockup Promo
By MotionPro
Edit
00:53
Cosmetic Mockup Promo Original theme video
Sleek Trendy Story
By MotionPro
Edit
00:15
Sleek Trendy Story Original theme video
Stylish Storyteller
By MotionPro
Edit
00:18
Stylish Storyteller Original theme video
Neon Glass Background
By MotionPro
Edit
2K · 60fps
00:20
Neon Glass Background Original theme video
Balls Reveal
By MotionPro
Edit
00:11
Balls Reveal Original theme video
Room Reveal
By MotionPro
Edit
00:08
Room Reveal Original theme video
Clean Creative Story
By MotionPro
Edit
00:15
Clean Creative Story Original theme video
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Like & Subscribe Animation
Kinetic Typography
Animated Text Generator
Animated Backgrounds
Video Transitions
Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us