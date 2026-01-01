Youtube intro for cooking channel
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zevs

Hello my name is Sergey. I love life and motion design. Please see my projects.
Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
zevs's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Social Media Lower Thirds
By zevs
Edit
00:07
Social Media Lower Thirds Instagram theme video
YouTube Subscribe 5
By zevs
Edit
00:10
YouTube Subscribe 5 Original theme video
Dynamic Social Media Promo
By zevs
Edit
00:18
Dynamic Social Media Promo Original theme video
Multi-Screen Story 1
By zevs
Edit
00:10
Multi-Screen Story 1 Original theme video
Stomp Opener
By zevs
Edit
4K
00:07
Stomp Opener Original theme video
Simple Shape Transition 1
By zevs
Edit
00:02
Simple Shape Transition 1 Original theme video
Simple Animation Title 1
By zevs
Edit
00:05
Simple Animation Title 1 Original theme video
Insta Spark
By zevs
Edit
00:22
Insta Spark Original theme video
Stylish QR Code 1
By zevs
Edit
00:10
Stylish QR Code 1 Original theme video
Search Bar Social Media
By zevs
Edit
00:05
Search Bar Social Media Original theme video
Instagram Live
By zevs
Edit
00:11
Instagram Live Original theme video
Facebook Call Out
By zevs
Edit
00:10
Facebook Call Out Original theme video
Instagram Stories
By zevs
Edit
00:23
Instagram Stories Original theme video
Fashion Instagram Story
By zevs
Edit
00:10
Fashion Instagram Story Original theme video
Stomp Logo
By zevs
Edit
4K
00:07
Stomp Logo Original theme video
Dynamic Stomp
By zevs
Edit
00:16
Dynamic Stomp Original theme video
Light Leaks Gallery
By zevs
Edit
00:10
Light Leaks Gallery Original theme video
Story Sale Promo 1 - Vertical
By zevs
Edit
00:10
Story Sale Promo 1 - Vertical Original theme video
Modern Slides
By zevs
Edit
00:15
Modern Slides Original theme video
Social Connect
By zevs
Edit
00:06
Social Connect Original theme video
Facebook Live
By zevs
Edit
00:11
Facebook Live Original theme video
Download App Overlay
By zevs
Edit
00:10
Download App Overlay Original theme video
YouTube Channel Promo
By zevs
Edit
00:20
YouTube Channel Promo Original theme video
Merry Christmas
By zevs
Edit
00:11
Merry Christmas Original theme video
Makeup Instagram Story
By zevs
Edit
60fps
00:15
Makeup Instagram Story Black Friday theme video
Social CTA 1 - Threads
By zevs
Edit
00:10
Social CTA 1 - Threads Circle Shape Logo theme video
Youtube Outro
By zevs
Edit
00:10
Youtube Outro Original theme video
Simple Logo Opener
By zevs
Edit
00:06
Simple Logo Opener Original theme video
Elegant Makeup Story
By zevs
Edit
60fps
00:10
Elegant Makeup Story Original theme video
Youtube Opener
By zevs
Edit
00:10
Youtube Opener Original theme video
Animation Icons Christmas
By zevs
Edit
00:08
Animation Icons Christmas All Icons theme video
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Animated Text Generator
Animated Backgrounds
Video Transitions
Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us