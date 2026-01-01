Youtube intro for cooking channel
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motiondrum

Hi, I’m Eugene (motiondrum)! I’m a drummer and author of catching trendy projects. If you want to be cool, use my templates. Hey, I know what I'm talking about :) Here you can find my best projects. Follow me and enjoy!
Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
motiondrum's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Bright Trendy Stories 1
By motiondrum
Edit
00:10
Bright Trendy Stories 1 Original theme video
Halftone Promo
By motiondrum
Edit
00:19
Halftone Promo Original theme video
SWAG Urban Stories 1
By motiondrum
Edit
00:10
SWAG Urban Stories 1 Original theme video
Urban Promo
By motiondrum
Edit
00:16
Urban Promo Original theme video
VHS Party Promo
By motiondrum
Edit
00:28
VHS Party Promo Original theme video
Glitch Slideshow
By motiondrum
Edit
00:15
Glitch Slideshow Original theme video
Abstract Stomp Opener
By motiondrum
Edit
00:11
Abstract Stomp Opener Original theme video
Old School Opener
By motiondrum
Edit
00:28
Old School Opener Original theme video
Chromabounce 1
By motiondrum
Edit
00:06
Chromabounce 1 Original theme video
Crazy Motion Title 1
By motiondrum
Edit
00:08
Crazy Motion Title 1 Original theme video
Storyboard Frames
By motiondrum
Edit
00:38
Storyboard Frames Original theme video
Glow Glitch Title 1
By motiondrum
Edit
00:09
Glow Glitch Title 1 Original theme video
Ragged Stack 1
By motiondrum
Edit
00:06
Ragged Stack 1 Original theme video
Green Mood
By motiondrum
Edit
00:20
Green Mood Original theme video
Unusual Paper Title 1
By motiondrum
Edit
00:07
Unusual Paper Title 1 Original theme video
Modern Glitch Slideshow
By motiondrum
Edit
00:18
Modern Glitch Slideshow Original theme video
Grunge Product Boost 1
By motiondrum
Edit
00:10
Grunge Product Boost 1 Original theme video
Stylish Up Media Stories 1
By motiondrum
Edit
00:08
Stylish Up Media Stories 1 Original theme video
Stomp Opener
By motiondrum
Edit
00:09
Stomp Opener Original theme video
Vintage Opener
By motiondrum
Edit
00:18
Vintage Opener Original theme video
Stylish Urban Intro
By motiondrum
Edit
00:19
Stylish Urban Intro Original theme video
Grungy Paper Cutout Promo
By motiondrum
Edit
00:22
Grungy Paper Cutout Promo Original theme video
Roadside Title 1
By motiondrum
Edit
00:07
Roadside Title 1 Original theme video
Street Style Slideshow
By motiondrum
Edit
00:11
Street Style Slideshow Original theme video
Fancy Sales Title 2
By motiondrum
Edit
00:08
Fancy Sales Title 2 Original theme video
VHS Style Opener
By motiondrum
Edit
00:21
VHS Style Opener Original theme video
Trendy Kinetic Title 1
By motiondrum
Edit
00:10
Trendy Kinetic Title 1 Original theme video
Dynamic Life Moments
By motiondrum
Edit
00:22
Dynamic Life Moments Original theme video
Grunge Story Weaver
By motiondrum
Edit
00:19
Grunge Story Weaver Original theme video
Paper Collage Intro
By motiondrum
Edit
00:20
Paper Collage Intro Original theme video
Colorful Lower Thirds 1
By motiondrum
Edit
00:07
Colorful Lower Thirds 1 Original theme video
Dynamic Grunge Title 1
By motiondrum
Edit
00:07
Dynamic Grunge Title 1 Original theme video
Geometric VHS
By motiondrum
Edit
00:25
Geometric VHS Original theme video
Awesome Trendy Stories 1
By motiondrum
Edit
00:10
Awesome Trendy Stories 1 Original theme video
Dynamic Funny Title 1
By motiondrum
Edit
00:07
Dynamic Funny Title 1 Original theme video
Energetic Reveal Story
By motiondrum
Edit
00:25
Energetic Reveal Story Original theme video
Bright Abstract Title 1
By motiondrum
Edit
00:06
Bright Abstract Title 1 Original theme video
Retro Stomp Showcase
By motiondrum
Edit
00:16
Retro Stomp Showcase Original theme video
Unreal Energy Intro
By motiondrum
Edit
00:20
Unreal Energy Intro Original theme video
Cool Party Promo
By motiondrum
Edit
00:21
Cool Party Promo Original theme video
Back To School Title 1
By motiondrum
Edit
00:07
Back To School Title 1 Original theme video
Space Title 1
By motiondrum
Edit
00:07
Space Title 1 Original theme video
Modern Colorful Slideshow
By motiondrum
Edit
00:19
Modern Colorful Slideshow Original theme video
Cosmic Distortion Reveal
By motiondrum
Edit
00:07
Cosmic Distortion Reveal Original theme video
Retro Vibe Intro
By motiondrum
Edit
00:24
Retro Vibe Intro Original theme video
Digital Dream Slideshow
By motiondrum
Edit
00:18
Digital Dream Slideshow Original theme video
Magic Promo
By motiondrum
Edit
00:19
Magic Promo Original theme video
Incredible Illusion
By motiondrum
Edit
00:22
Incredible Illusion Original theme video
Bright Fast Opener
By motiondrum
Edit
00:11
Bright Fast Opener Original theme video
Kinetic Typography 1
By motiondrum
Edit
00:20
Kinetic Typography 1 Original theme video
Dynamic Slideshow
By motiondrum
Edit
00:38
Dynamic Slideshow Original theme video
Glitch Logo Reveal
By motiondrum
Edit
00:06
Glitch Logo Reveal Original theme video
Wacky Cartoon Slideshow
By motiondrum
Edit
00:19
Wacky Cartoon Slideshow Original theme video
Fancy Lower Third 1
By motiondrum
Edit
00:07
Fancy Lower Third 1 Original theme video
Black Grunge Title 1
By motiondrum
Edit
00:07
Black Grunge Title 1 Original theme video
Gloss Pop 1
By motiondrum
Edit
00:10
Gloss Pop 1 Original theme video
Trendy Escapades
By motiondrum
Edit
00:16
Trendy Escapades Original theme video
Spooky Story Reveal
By motiondrum
Edit
00:15
Spooky Story Reveal Original theme video
Trendy Abstract Opener
By motiondrum
Edit
00:18
Trendy Abstract Opener Original theme video
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Animated Backgrounds
Video Transitions
Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us