Youtube intro for cooking channel
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motiondrum
Hi, I’m Eugene (motiondrum)! I’m a drummer and author of catching trendy projects. If you want to be cool, use my templates. Hey, I know what I'm talking about :) Here you can find my best projects. Follow me and enjoy!
Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
motiondrum's templates
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Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
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Music & Audio Visuals
Resources
Support & Help