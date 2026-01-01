Youtube intro for cooking channel
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LuisBranco

Hey! I'm a Brazilian motion designer passionate about creation! I'm a bit of a perfectionist but I love what I do! Hope you like my templates!
Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
luisbranco's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Modern Viz 2 - Horizontal
By LuisBranco
Edit
2K
Modern Viz 2 - Horizontal New Default theme video
Clean And Minimal Viz 2 - Horizontal
By LuisBranco
Edit
2K
Clean And Minimal Viz 2 - Horizontal Original theme video
Modern Viz
By LuisBranco
Edit
2K
Modern Viz Original theme video
Clean Logo Reveal
By LuisBranco
Edit
2K · 60fps
00:07
Clean Logo Reveal Original theme video
3D Stroke Logo Reveal
By LuisBranco
Edit
2K · 60fps
00:07
3D Stroke Logo Reveal Original theme video
Flying Shapes Viz - Horizontal
By LuisBranco
Edit
2K
Flying Shapes Viz - Horizontal Original theme video
Neon Lights Viz - Horizontal
By LuisBranco
Edit
2K
Neon Lights Viz - Horizontal Original theme video
Project A Transition
By LuisBranco
Edit
4K · 60fps
00:03
Project A Transition Original theme video
Words And Logo Intro
By LuisBranco
Edit
4K · 60fps
00:12
Words And Logo Intro Original theme video
Chrome Stroke Logo Reveal
By LuisBranco
Edit
2K · 60fps
00:07
Chrome Stroke Logo Reveal Original theme video
Night Rays Viz - Horizontal
By LuisBranco
Edit
2K
Night Rays Viz - Horizontal Original theme video
Pieces Logo Reveal
By LuisBranco
Edit
2K · 60fps
00:07
Pieces Logo Reveal Original theme video
3D Chrome Logo Reveal
By LuisBranco
Edit
2K · 60fps
00:07
3D Chrome Logo Reveal Original theme video
Neon Beat Viz
By LuisBranco
Edit
2K
Neon Beat Viz Green theme video
Quick Stroke Logo Reveal
By LuisBranco
Edit
2K · 60fps
00:07
Quick Stroke Logo Reveal Original theme video
Cartoon Stream Transition
By LuisBranco
Edit
4K · 60fps
00:03
Cartoon Stream Transition Original theme video
Space Travel Viz - Horizontal
By LuisBranco
Edit
2K
Space Travel Viz - Horizontal New Default theme video
Glow Beat Viz - Horizontal
By LuisBranco
Edit
2K
Glow Beat Viz - Horizontal Green theme video
Modern Music Player - Horizontal
By LuisBranco
Edit
2K
Modern Music Player - Horizontal Original theme video
Apparel Instagram Story
By LuisBranco
Edit
60fps
00:15
Apparel Instagram Story Original theme video
Retro Viz
By LuisBranco
Edit
2K
Retro Viz Sunset theme video
Neon Spectrum Viz - Horizontal
By LuisBranco
Edit
2K
Neon Spectrum Viz - Horizontal Green theme video
Lucent Lyrics
By LuisBranco
Edit
2K
Lucent Lyrics Default theme video
Clean And Minimal Viz
By LuisBranco
Edit
2K
Clean And Minimal Viz Original theme video
Cyber Viz
By LuisBranco
Edit
2K
Cyber Viz Original theme video
Neon Circles Viz
By LuisBranco
Edit
2K
Neon Circles Viz Original theme video
Energy Beat Viz - Horizontal
By LuisBranco
Edit
2K
Energy Beat Viz - Horizontal Original theme video
Spectrum Reflection Viz - Horizontal
By LuisBranco
Edit
2K
Spectrum Reflection Viz - Horizontal Original theme video
YouTube Clean
By LuisBranco
Edit
4K · 60fps
00:08
YouTube Clean Original theme video
Glossy Logo Reveal
By LuisBranco
Edit
4K · 60fps
00:10
Glossy Logo Reveal Original theme video
Spectrum Panel Viz
By LuisBranco
Edit
2K
Spectrum Panel Viz Original theme video
Family Memories Slideshow
By LuisBranco
Edit
00:30
Family Memories Slideshow Original theme video
Fashion Instagram Promo
By LuisBranco
Edit
60fps
00:15
Fashion Instagram Promo Black Friday theme video
Rotate Spectrum Viz - Horizontal
By LuisBranco
Edit
2K
Rotate Spectrum Viz - Horizontal Red theme video
Soft Intro
By LuisBranco
Edit
4K
00:08
Soft Intro Blue Theme theme video
Beauty Instagram Promo
By LuisBranco
Edit
60fps
00:15
Beauty Instagram Promo Original theme video
YouTube Callout
By LuisBranco
Edit
4K · 60fps
00:08
YouTube Callout Original theme video
Modern Podcast Viz - Horizontal
By LuisBranco
Edit
2K
Modern Podcast Viz - Horizontal Video theme video
Beauty Instagram Story
By LuisBranco
Edit
60fps
00:15
Beauty Instagram Story Original theme video
Clean And Minimal Podcast Viz - Horizontal
By LuisBranco
Edit
2K
Clean And Minimal Podcast Viz - Horizontal Video theme video
YouTube Shapes
By LuisBranco
Edit
4K · 60fps
00:08
YouTube Shapes Original theme video
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YouTube Overlays
Pricing
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Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us