Youtube intro for cooking channel
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Mirs

Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
mirs's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Profile Banner 1
By Mirs
Edit
60fps
00:08
Profile Banner 1 Original theme video
Gradient Cue 1
By Mirs
Edit
4K · 60fps
00:06
Gradient Cue 1 Original theme video
Event Promo
By Mirs
Edit
00:15
Event Promo Original theme video
Retro Mark 1
By Mirs
Edit
60fps
00:08
Retro Mark 1 Original theme video
Gradient Glide 1
By Mirs
Edit
60fps
00:08
Gradient Glide 1 Original theme video
Event Story
By Mirs
Edit
00:15
Event Story Original theme video
Squareline 1
By Mirs
Edit
4K · 60fps
00:05
Squareline 1 Original theme video
Slide Underline 1
By Mirs
Edit
4K · 60fps
00:08
Slide Underline 1 Original theme video
SubPulse Card 1
By Mirs
Edit
60fps
00:08
SubPulse Card 1 Original theme video
Subscribe Panel 1
By Mirs
Edit
60fps
00:04
Subscribe Panel 1 Original theme video
Title Stripe 1
By Mirs
Edit
4K · 60fps
00:08
Title Stripe 1 Original theme video
Slipstream Title 1
By Mirs
Edit
4K · 60fps
00:02
Slipstream Title 1 Original theme video
Boldstrap 1
By Mirs
Edit
60fps
00:08
Boldstrap 1 Original theme video
YouTube Subscribe Panel 1
By Mirs
Edit
2K · 60fps
00:06
YouTube Subscribe Panel 1 Original theme video
Aurora Strap 1
By Mirs
Edit
60fps
00:08
Aurora Strap 1 Original theme video
Urban Reveal 1
By Mirs
Edit
60fps
00:06
Urban Reveal 1 Original theme video
Chic Shapes Story 1
By Mirs
Edit
60fps
00:13
Chic Shapes Story 1 Original theme video
Techline Bar 2
By Mirs
Edit
60fps
00:08
Techline Bar 2 Original theme video
Softline Lower Third 1
By Mirs
Edit
60fps
00:08
Softline Lower Third 1 Original theme video
My Channel Promo 3
By Mirs
Edit
4K · 60fps
00:05
My Channel Promo 3 Original theme video
Headline Frame 1
By Mirs
Edit
60fps
00:08
Headline Frame 1 Original theme video
Corporate Profile Card 1
By Mirs
Edit
60fps
00:08
Corporate Profile Card 1 Original theme video
CardFlow 1
By Mirs
Edit
60fps
00:08
CardFlow 1 Original theme video
Social Media Button 1
By Mirs
Edit
60fps
00:05
Social Media Button 1 Original theme video
Christmas Story 1
By Mirs
Edit
60fps
00:10
Christmas Story 1 Original theme video
Sleek Gradient Title 1
By Mirs
Edit
60fps
00:08
Sleek Gradient Title 1 Original theme video
Frame & Focus 2
By Mirs
Edit
60fps
00:10
Frame & Focus 2 Original theme video
Swiss Style Story 2
By Mirs
Edit
60fps
00:10
Swiss Style Story 2 Original theme video
Bold Shift 1
By Mirs
Edit
2K · 60fps
00:02
Bold Shift 1 Original theme video
DirectLine 1
By Mirs
Edit
60fps
00:10
DirectLine 1 Original theme video
Urban Card 3
By Mirs
Edit
2K · 60fps
00:08
Urban Card 3 Original theme video
Arrowline 2
By Mirs
Edit
60fps
00:08
Arrowline 2 Original theme video
Pop CTA Finale 2
By Mirs
Edit
4K · 60fps
00:15
Pop CTA Finale 2 Original theme video
Clip Carousel
By Mirs
Edit
60fps
00:11
Clip Carousel Original theme video
Chroma Deal Card 3
By Mirs
Edit
60fps
00:08
Chroma Deal Card 3 Original theme video
Mic Stack 2
By Mirs
Edit
00:08
Mic Stack 2 Original theme video
Cutline Kinetics 1
By Mirs
Edit
60fps
00:08
Cutline Kinetics 1 Original theme video
Fitness Promo
By Mirs
Edit
00:15
Fitness Promo Original theme video
Gradient Headliner 4
By Mirs
Edit
60fps
00:10
Gradient Headliner 4 Original theme video
Poster Lines 2
By Mirs
Edit
60fps
00:10
Poster Lines 2 Original theme video
Fashion Story
By Mirs
Edit
00:15
Fashion Story Original theme video
Christmas Subscribe Panel 1
By Mirs
Edit
60fps
00:07
Christmas Subscribe Panel 1 Original theme video
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Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us