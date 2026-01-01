Youtube intro for cooking channel
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PixBolt

Hi! I'm a motion graphic designer with over 10 years of experience working extensively with Adobe After Effects. I specialize in creating dynamic and engaging animations, including logo intros, slideshows, lyric videos, backgrounds, transitions, and more. I’m versatile across all styles—from clean and minimal to bold and energetic. Let’s create something amazing together.
Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
pixbolt's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Modern Slides
By PixBolt
Edit
00:42
Modern Slides Original theme video
Cuboid Typography Loop
By PixBolt
Edit
2K
00:10
Cuboid Typography Loop Original theme video
Dynamic Typography Slideshow
By PixBolt
Edit
00:34
Dynamic Typography Slideshow Original theme video
Fly on Clouds Background
By PixBolt
Edit
2K · 60fps
00:20
Fly on Clouds Background Original theme video
Luxury Golden Titles
By PixBolt
Edit
00:25
Luxury Golden Titles Original theme video
Fly Dandelions Background
By PixBolt
Edit
2K · 60fps
00:20
Fly Dandelions Background Original theme video
Chic Glitch Showcase
By PixBolt
Edit
00:29
Chic Glitch Showcase Original theme video
Diamonds Reveal
By PixBolt
Edit
00:16
Diamonds Reveal Original theme video
Outline Emblem Launch
By PixBolt
Edit
4K
00:08
Outline Emblem Launch Original theme video
Simple Stone Reveal
By PixBolt
Edit
2K
00:08
Simple Stone Reveal Original theme video
Short Plexus Reveal
By PixBolt
Edit
00:05
Short Plexus Reveal Original theme video
Laser Engraved
By PixBolt
Edit
2K
00:09
Laser Engraved Original theme video
Golden Bliss Reveal
By PixBolt
Edit
00:11
Golden Bliss Reveal Original theme video
Tale of a Traveler
By PixBolt
Edit
00:43
Tale of a Traveler Original theme video
Retro Nocturne Lyrics
By PixBolt
Edit
2K
Retro Nocturne Lyrics Original theme video
Type Rush
By PixBolt
Edit
4K
00:30
Type Rush Original theme video
Particlescape Background
By PixBolt
Edit
2K · 60fps
00:20
Particlescape Background Original theme video
Fashion Liquid Typography
By PixBolt
Edit
00:23
Fashion Liquid Typography Original theme video
Deep Bold Typo Loop
By PixBolt
Edit
00:09
Deep Bold Typo Loop Original theme video
Fire Stone Reveal
By PixBolt
Edit
2K
00:08
Fire Stone Reveal Original theme video
Impact Explosion Reveal
By PixBolt
Edit
00:09
Impact Explosion Reveal Original theme video
Text Scroll Background
By PixBolt
Edit
2K · 60fps
00:20
Text Scroll Background Original theme video
Elegant Opener
By PixBolt
Edit
00:26
Elegant Opener Original theme video
OctoPulse Visualizer
By PixBolt
Edit
OctoPulse Visualizer Original theme video
Sketch Reveal
By PixBolt
Edit
2K
00:07
Sketch Reveal Original theme video
Majestic Rays Reveal
By PixBolt
Edit
00:07
Majestic Rays Reveal Original theme video
Safe Harbor Lyrics
By PixBolt
Edit
2K
Safe Harbor Lyrics Original theme video
Dream Lines Background
By PixBolt
Edit
2K · 60fps
00:20
Dream Lines Background Original theme video
Grunge Stand Up
By PixBolt
Edit
4K
00:19
Grunge Stand Up Original theme video
Sad Girl Lyrics
By PixBolt
Edit
2K
Sad Girl Lyrics Original theme video
Typo Rhythmic Slides
By PixBolt
Edit
00:32
Typo Rhythmic Slides Original theme video
Abstract Vortex Background
By PixBolt
Edit
2K · 60fps
00:20
Abstract Vortex Background Original theme video
Explosion Golden Reveal
By PixBolt
Edit
00:11
Explosion Golden Reveal Original theme video
Nocturne Lyrics
By PixBolt
Edit
2K
Nocturne Lyrics Theme 4 theme video
Modern Reel Showcase
By PixBolt
Edit
00:47
Modern Reel Showcase Original theme video
Slide Flow Promo
By PixBolt
Edit
00:35
Slide Flow Promo Original theme video
Fresh Start Opener
By PixBolt
Edit
2K
00:29
Fresh Start Opener Original theme video
Sleek Story Slideshow
By PixBolt
Edit
00:46
Sleek Story Slideshow Original theme video
Elevate Slideshow
By PixBolt
Edit
00:32
Elevate Slideshow Original theme video
Sleek Forward Slideshow
By PixBolt
Edit
00:38
Sleek Forward Slideshow Original theme video
Inspiring slideshow
By PixBolt
Edit
00:48
Inspiring slideshow Original theme video
Leaden Tears Lyrics
By PixBolt
Edit
2K
Leaden Tears Lyrics Original theme video
Elegant Narrative Slideshow
By PixBolt
Edit
00:49
Elegant Narrative Slideshow Original theme video
Rhythmic Slides
By PixBolt
Edit
01:05
Rhythmic Slides Original theme video
Energy Typography Promo
By PixBolt
Edit
4K
00:26
Energy Typography Promo Original theme video
Comic Snap
By PixBolt
Edit
00:40
Comic Snap Original theme video
Moonlit Sakura Lyrics
By PixBolt
Edit
2K
Moonlit Sakura Lyrics Theme 6 theme video
Rhythmic Promo Opener
By PixBolt
Edit
4K
00:29
Rhythmic Promo Opener Original theme video
Tinted Photo Slides
By PixBolt
Edit
00:55
Tinted Photo Slides Original theme video
Glitches and Beats Slides
By PixBolt
Edit
00:49
Glitches and Beats Slides Original theme video
Dynamic Opener SlideShow
By PixBolt
Edit
00:29
Dynamic Opener SlideShow Original theme video
Echoes of Silence Lyrics
By PixBolt
Edit
2K
Echoes of Silence Lyrics Original theme video
Elevated Slideshow Magic
By PixBolt
Edit
00:38
Elevated Slideshow Magic Original theme video
Light Logo Reveal
By PixBolt
Edit
00:07
Light Logo Reveal Original theme video
Vivid Slides Spectacle
By PixBolt
Edit
00:19
Vivid Slides Spectacle Original theme video
Typo Fast Slideshow
By PixBolt
Edit
00:30
Typo Fast Slideshow Original theme video
Dynamic Display Opener
By PixBolt
Edit
00:42
Dynamic Display Opener Original theme video
Fashion Deal Promo
By PixBolt
Edit
4K
00:30
Fashion Deal Promo Original theme video
Colorful Lines Reveal
By PixBolt
Edit
2K
00:08
Colorful Lines Reveal Original theme video
Forma Slideshow
By PixBolt
Edit
00:48
Forma Slideshow Original theme video
Ink Photo Reveal Slides
By PixBolt
Edit
01:09
Ink Photo Reveal Slides Original theme video
Cylinder Typo Loop
By PixBolt
Edit
00:10
Cylinder Typo Loop Original theme video
Ornamental Cards
By PixBolt
Edit
00:39
Ornamental Cards Original theme video
Hair Dance Background
By PixBolt
Edit
2K · 60fps
00:20
Hair Dance Background Original theme video
Clean Slideshow
By PixBolt
Edit
00:43
Clean Slideshow Original theme video
Flowing Waves Background
By PixBolt
Edit
2K · 60fps
00:20
Flowing Waves Background Original theme video
Cinematic Particles Reveal
By PixBolt
Edit
00:13
Cinematic Particles Reveal Original theme video
Fast Glitch Logo RGB
By PixBolt
Edit
00:05
Fast Glitch Logo RGB Original theme video
Sleek Transition Storyteller
By PixBolt
Edit
00:43
Sleek Transition Storyteller Original theme video
Dynamic Text Journey
By PixBolt
Edit
4K
00:27
Dynamic Text Journey Original theme video
Hazy Light Slides
By PixBolt
Edit
4K
00:29
Hazy Light Slides Originall theme video
Typo Modern SlideShow
By PixBolt
Edit
00:34
Typo Modern SlideShow Original theme video
Sleek Narrative Slide
By PixBolt
Edit
00:43
Sleek Narrative Slide Original theme video
Trendy Intro Fashion
By PixBolt
Edit
00:28
Trendy Intro Fashion Original theme video
Barbed Heart Lyric
By PixBolt
Edit
2K
Barbed Heart Lyric Original theme video
Midnight Reverie Lyrics
By PixBolt
Edit
2K
Midnight Reverie Lyrics Original theme video
Typo Promo Slideshow
By PixBolt
Edit
00:31
Typo Promo Slideshow Original theme video
Rhythmic Stomp Typo
By PixBolt
Edit
00:30
Rhythmic Stomp Typo Original theme video
Micro Particle Background
By PixBolt
Edit
2K · 60fps
00:20
Micro Particle Background Original theme video
Plexus Reveal
By PixBolt
Edit
00:12
Plexus Reveal Original theme video
Energetic Typography Opener
By PixBolt
Edit
00:29
Energetic Typography Opener Original theme video
Inferno Freeze
By PixBolt
Edit
00:35
Inferno Freeze Original theme video
Story In Typography 3
By PixBolt
Edit
00:10
Story In Typography 3 Original theme video
Vibrant Rotations Background
By PixBolt
Edit
2K · 60fps
00:20
Vibrant Rotations Background Original theme video
Canvas of Life Lyrics
By PixBolt
Edit
2K
Canvas of Life Lyrics Original theme video
Modern and Corporate Slides
By PixBolt
Edit
00:36
Modern and Corporate Slides Originall theme video
Snow Particle Background
By PixBolt
Edit
2K · 60fps
00:20
Snow Particle Background Original theme video
Swing Along Lyrics
By PixBolt
Edit
2K
Swing Along Lyrics Original theme video
Molten Fury
By PixBolt
Edit
4K
00:10
Molten Fury Original theme video
Cube Dynamic Display
By PixBolt
Edit
00:30
Cube Dynamic Display Original theme video
Laser Arrow Background
By PixBolt
Edit
2K · 60fps
00:20
Laser Arrow Background Theme 3 theme video
RGB Reflection Reveal
By PixBolt
Edit
00:09
RGB Reflection Reveal Original theme video
Corporate Vision Unfolds
By PixBolt
Edit
00:30
Corporate Vision Unfolds Originall theme video
WOW Stream
By PixBolt
Edit
2K
00:11
WOW Stream Original theme video
Luxury Slice Slideshow
By PixBolt
Edit
00:43
Luxury Slice Slideshow Original theme video
Fast Glitch Logo Reveal
By PixBolt
Edit
00:04
Fast Glitch Logo Reveal Original theme video
Power Surge
By PixBolt
Edit
2K
00:03
Power Surge Original theme video
Minimalist SlideShow
By PixBolt
Edit
00:30
Minimalist SlideShow Original theme video
Fast Upbeat Slides
By PixBolt
Edit
00:56
Fast Upbeat Slides Original theme video
Inspiring Opener
By PixBolt
Edit
00:47
Inspiring Opener Original theme video
Power Cadence
By PixBolt
Edit
00:30
Power Cadence Original theme video
Minimal Smooth
By PixBolt
Edit
00:28
Minimal Smooth Original theme video
Minimalist Showcase
By PixBolt
Edit
00:45
Minimalist Showcase Original theme video
Slick Story Showcase
By PixBolt
Edit
00:50
Slick Story Showcase Original theme video
Glide Opener
By PixBolt
Edit
00:32
Glide Opener Original theme video
Along the Serenity Lyrics
By PixBolt
Edit
2K
Along the Serenity Lyrics Original theme video
Portfolio Presentation
By PixBolt
Edit
00:38
Portfolio Presentation Original theme video
Fast RGB Reveal
By PixBolt
Edit
2K
00:05
Fast RGB Reveal Original theme video
Background Typo Loop
By PixBolt
Edit
4K
00:10
Background Typo Loop Original theme video
Dynamic Slides
By PixBolt
Edit
00:47
Dynamic Slides Original theme video
Serenade by the Sea Lyrics
By PixBolt
Edit
2K
Serenade by the Sea Lyrics Original theme video
Dynamic Story Slideshow
By PixBolt
Edit
4K
00:28
Dynamic Story Slideshow Original theme video
Elegant Simple Slideshow
By PixBolt
Edit
01:00
Elegant Simple Slideshow Original theme video
Ball Background
By PixBolt
Edit
2K · 60fps
00:20
Ball Background Original theme video
Minimal Slides
By PixBolt
Edit
00:39
Minimal Slides Original theme video
Logo Phone Scroll Background
By PixBolt
Edit
2K · 60fps
00:20
Logo Phone Scroll Background Original theme video
Wind and Flag Background
By PixBolt
Edit
2K · 60fps
00:20
Wind and Flag Background Original theme video
Dandelion Breeze Background
By PixBolt
Edit
2K · 60fps
00:20
Dandelion Breeze Background Original theme video
Fast Refresh Slideshow
By PixBolt
Edit
00:08
Fast Refresh Slideshow Original theme video
Magical Particles Slideshow
By PixBolt
Edit
00:47
Magical Particles Slideshow Original theme video
Dynamic Powerful Opener
By PixBolt
Edit
00:28
Dynamic Powerful Opener Original theme video
Energetic Stomp
By PixBolt
Edit
00:29
Energetic Stomp Original theme video
Dynamic Slideshow
By PixBolt
Edit
00:32
Dynamic Slideshow Original theme video
Sleek Professional Style
By PixBolt
Edit
00:38
Sleek Professional Style Original theme video
Award Frame Reveal
By PixBolt
Edit
00:09
Award Frame Reveal Original theme video
Dark Metal Reveal
By PixBolt
Edit
2K
00:07
Dark Metal Reveal Original theme video
Dynamic Stomp Slideshow
By PixBolt
Edit
00:30
Dynamic Stomp Slideshow Original theme video
Nocturne Corvus Lyrics
By PixBolt
Edit
2K
Nocturne Corvus Lyrics Original theme video
Travelogue Slideshow
By PixBolt
Edit
00:54
Travelogue Slideshow Original theme video
Cartoon landscape Lyrics
By PixBolt
Edit
2K
Cartoon landscape Lyrics Original theme video
Gravity for Two Lyrics
By PixBolt
Edit
2K
Gravity for Two Lyrics Original theme video
Alpha Promo
By PixBolt
Edit
00:32
Alpha Promo Original theme video
Whirlpool Of Liquid
By PixBolt
Edit
2K · 60fps
00:20
Whirlpool Of Liquid Original theme video
Lost In Love Lyrics
By PixBolt
Edit
2K
Lost In Love Lyrics Original theme video
Echo Grotto Lyrics
By PixBolt
Edit
2K
Echo Grotto Lyrics Original theme video
RGB Reflect Reveal
By PixBolt
Edit
00:06
RGB Reflect Reveal Original theme video
Shiny Slide Reveal
By PixBolt
Edit
00:09
Shiny Slide Reveal Original theme video
Winter Lyrics Visuals
By PixBolt
Edit
2K
Winter Lyrics Visuals Original theme video
Romantic Lyrics
By PixBolt
Edit
2K
Romantic Lyrics Original theme video
Christmas Wonderland Slideshow
By PixBolt
Edit
00:46
Christmas Wonderland Slideshow Original theme video
Glossy Beats Lyrics
By PixBolt
Edit
2K
Glossy Beats Lyrics Original theme video
3D Fractal Background
By PixBolt
Edit
2K · 60fps
00:20
3D Fractal Background Original theme video
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Christmas Cards
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T-Shirt Mockups
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Lower Thirds
Like & Subscribe Animation
Kinetic Typography
Animated Text Generator
Animated Backgrounds
Video Transitions
Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us