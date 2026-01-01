Youtube intro for cooking channel
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PixBolt
Hi! I'm a motion graphic designer with over 10 years of experience working extensively with Adobe After Effects. I specialize in creating dynamic and engaging animations, including logo intros, slideshows, lyric videos, backgrounds, transitions, and more. I’m versatile across all styles—from clean and minimal to bold and energetic. Let’s create something amazing together.
Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
pixbolt's templates
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Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Menu
Templates
Solutions
Video Essentials
Music & Audio Visuals
Resources
Support & Help