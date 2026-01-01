Youtube intro for cooking channel
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voxyde

Hope you enjoy my projects! If you're interested in motion graphics tools & tutorials check out my website www.voxyde.com
Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
voxyde's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Blazewyrm
By voxyde
Edit
00:12
Blazewyrm Original theme video
Vortex Double
By voxyde
Edit
00:10
Vortex Double Original theme video
Wolf Awakens
By voxyde
Edit
00:10
Wolf Awakens Original theme video
Future Logo Reveal
By voxyde
Edit
00:06
Future Logo Reveal Original theme video
Industrial Stamp Logo
By voxyde
Edit
00:10
Industrial Stamp Logo Original theme video
Outworld Intro
By voxyde
Edit
00:10
Outworld Intro Original theme video
Lumina Slice
By voxyde
Edit
00:08
Lumina Slice Original theme video
Enchanted River
By voxyde
Edit
00:14
Enchanted River Original theme video
Obsidian Portal
By voxyde
Edit
00:14
Obsidian Portal Original theme video
Phoenix Reveal
By voxyde
Edit
00:10
Phoenix Reveal Original theme video
Photon Slice
By voxyde
Edit
00:09
Photon Slice Original theme video
Quantum Stream
By voxyde
Edit
00:11
Quantum Stream Original theme video
Vector Surge
By voxyde
Edit
00:07
Vector Surge Original theme video
Volt Panther
By voxyde
Edit
00:08
Volt Panther Original theme video
Quantum Grid
By voxyde
Edit
00:05
Quantum Grid Original theme video
Clawstrike
By voxyde
Edit
00:07
Clawstrike Original theme video
Nebula Wyrm
By voxyde
Edit
00:13
Nebula Wyrm Original theme video
Dragon Breath
By voxyde
Edit
00:09
Dragon Breath Original theme video
Energy Reveal
By voxyde
Edit
00:05
Energy Reveal Original theme video
Heart Reveal
By voxyde
Edit
00:10
Heart Reveal Original theme video
Smokeblade
By voxyde
Edit
00:08
Smokeblade Original theme video
Energy Bomb
By voxyde
Edit
00:10
Energy Bomb Original theme video
Photon Forge
By voxyde
Edit
00:12
Photon Forge Original theme video
Nebula Headset
By voxyde
Edit
00:10
Nebula Headset Original theme video
Aqua Caustic
By voxyde
Edit
00:11
Aqua Caustic Original theme video
Nitro Streak
By voxyde
Edit
00:09
Nitro Streak Original theme video
Mechanical Reveal
By voxyde
Edit
00:11
Mechanical Reveal Original theme video
Blaze Revenant
By voxyde
Edit
00:11
Blaze Revenant Original theme video
Aether Wing
By voxyde
Edit
00:10
Aether Wing Original theme video
Jungle Slash
By voxyde
Edit
00:09
Jungle Slash Original theme video
Phantom Panther
By voxyde
Edit
00:10
Phantom Panther Original theme video
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Like & Subscribe Animation
Kinetic Typography
Animated Text Generator
Animated Backgrounds
Video Transitions
Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us