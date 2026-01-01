Slideshow for my birthday
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oasisfx
I am 3d generalist working for 12+ years.I am freelancer work as fx lead and vfx artist in company.I have worked for many commercial,series movie such as emerald city,blood drive,unfortunate event,etc as FX artist.I
Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
oasisfx's templates
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Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
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Video Essentials
Music & Audio Visuals
Resources
Support & Help