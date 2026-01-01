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oasisfx

I am 3d generalist working for 12+ years.I am freelancer work as fx lead and vfx artist in company.I have worked for many commercial,series movie such as emerald city,blood drive,unfortunate event,etc as FX artist.I
Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
oasisfx's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Bright Ocean Reveal
By oasisfx
Edit
00:13
Bright Ocean Reveal Original theme video
Rotating Smoke Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:15
Rotating Smoke Logo Reveal Original theme video
Fighter Plane Logo
By oasisfx
Edit
00:16
Fighter Plane Logo Original theme video
Lux Dust Portal
By oasisfx
Edit
00:12
Lux Dust Portal Original theme video
Colorful Fluid Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:11
Colorful Fluid Logo Reveal Original theme video
Gold Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:12
Gold Logo Reveal Original theme video
Nimbus Mark
By oasisfx
Edit
00:10
Nimbus Mark Original theme video
Cinematic Gold Intro
By oasisfx
Edit
00:14
Cinematic Gold Intro Original theme video
Particles Trails Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:12
Particles Trails Logo Reveal Original theme video
Spinning Smoke Logo Reveal
By oasisfx
Edit
4K
00:13
Spinning Smoke Logo Reveal Original theme video
Chasing Car Reveal
By oasisfx
Edit
00:15
Chasing Car Reveal Original theme video
Countdown Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:14
Countdown Logo Reveal Original theme video
Flying Butterfly Reveal
By oasisfx
Edit
00:12
Flying Butterfly Reveal Original theme video
Pluming Smoke Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:12
Pluming Smoke Logo Reveal Original theme video
Flowering Particles Reveal
By oasisfx
Edit
00:13
Flowering Particles Reveal Original theme video
Hi-Tech Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:16
Hi-Tech Logo Reveal Original theme video
Glittering Particles Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:11
Glittering Particles Logo Reveal Original theme video
Motorcycle Reveal
By oasisfx
Edit
00:15
Motorcycle Reveal Original theme video
Golden Particles Reveal
By oasisfx
Edit
00:15
Golden Particles Reveal Original theme video
Fish Reveal
By oasisfx
Edit
00:14
Fish Reveal Original theme video
Merging Paint Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:16
Merging Paint Logo Reveal Original theme video
Pigment Bloom
By oasisfx
Edit
00:12
Pigment Bloom Original theme video
Colorful Splatter Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:12
Colorful Splatter Logo Reveal Original theme video
Ripple Bloom
By oasisfx
Edit
00:14
Ripple Bloom Original theme video
Fireworks Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:20
Fireworks Logo Reveal Original theme video
Butterfly Reveal
By oasisfx
Edit
00:15
Butterfly Reveal Original theme video
Black Horse Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:12
Black Horse Logo Reveal Original theme video
Sparkle Smoke Reveal
By oasisfx
Edit
00:13
Sparkle Smoke Reveal Original theme video
Spark To Flame Intro
By oasisfx
Edit
00:14
Spark To Flame Intro Original theme video
Rain Drop Reveal
By oasisfx
Edit
00:13
Rain Drop Reveal Original theme video
Thunder Shard
By oasisfx
Edit
00:09
Thunder Shard Original theme video
Flaming Horse Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:12
Flaming Horse Logo Reveal Original theme video
Valentine Hearts Reveal
By oasisfx
Edit
00:13
Valentine Hearts Reveal Original theme video
Nova Emblem
By oasisfx
Edit
00:10
Nova Emblem Original theme video
Coiling Liquid Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:14
Coiling Liquid Logo Reveal Theme 1 theme video
Rose Petals Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:16
Rose Petals Logo Reveal Original theme video
Blooming Liquid Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:18
Blooming Liquid Logo Reveal Original theme video
Liquid Gold Unveil
By oasisfx
Edit
00:14
Liquid Gold Unveil Original theme video
Glitching Liquid Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:10
Glitching Liquid Logo Reveal Original theme video
Maple Leaves Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:16
Maple Leaves Logo Reveal Original theme video
Swirling Liquid Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:12
Swirling Liquid Logo Reveal Original theme video
Flying Petals Reveal
By oasisfx
Edit
00:13
Flying Petals Reveal Original theme video
Attracting Liquid Reveal
By oasisfx
Edit
4K
00:13
Attracting Liquid Reveal Original theme video
Water Drop Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:16
Water Drop Logo Reveal Original theme video
Speed Car Reveal
By oasisfx
Edit
00:15
Speed Car Reveal Original theme video
Colorful Particles
By oasisfx
Edit
00:14
Colorful Particles Original theme video
Nature Reveal
By oasisfx
Edit
00:15
Nature Reveal Original theme video
Trails of Water Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:13
Trails of Water Logo Reveal Original theme video
Emergent Leaves Intro
By oasisfx
Edit
00:13
Emergent Leaves Intro Original theme video
Splashing Horse Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:10
Splashing Horse Logo Reveal Original theme video
Oceanwave Reveal
By oasisfx
Edit
00:13
Oceanwave Reveal Original theme video
Blasting Smoke Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:14
Blasting Smoke Logo Reveal Original theme video
Paper Plane Logo
By oasisfx
Edit
00:15
Paper Plane Logo Original theme video
Corona Virus Opener
By oasisfx
Edit
00:42
Corona Virus Opener Original theme video
Day House Reveal
By oasisfx
Edit
00:15
Day House Reveal Original theme video
Colorful Glitch Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:12
Colorful Glitch Logo Reveal Original theme video
House Reveal
By oasisfx
Edit
00:15
House Reveal Original theme video
Golden Burst
By oasisfx
Edit
00:12
Golden Burst Original theme video
Car Logo Reveal
By oasisfx
Edit
00:15
Car Logo Reveal Original theme video
Gold Liquid Reveal
By oasisfx
Edit
00:13
Gold Liquid Reveal Original theme video
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Animated Backgrounds
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YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us