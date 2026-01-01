Youtube intro for cooking channel
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undefined

MotionParsec

Logo revealer
Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
motionparsec's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Photo Logo
By MotionParsec
Edit
2K
00:13
Photo Logo Original theme video
Clean Photo Logo
By MotionParsec
Edit
00:09
Clean Photo Logo Flat Logo and 3D Background theme video
Color Light Logo
By MotionParsec
Edit
00:10
Color Light Logo Original theme video
Energy Visualizer
By MotionParsec
Edit
2K
Energy Visualizer Default theme video
Energy Logo - Horizontal
By MotionParsec
Edit
2K
00:12
Energy Logo - Horizontal Original theme video
Fire Logo and Title Reveal
By MotionParsec
Edit
00:10
Fire Logo and Title Reveal Original theme video
Minimal Logo
By MotionParsec
Edit
2K
00:11
Minimal Logo Original theme video
Rainy Mood
By MotionParsec
Edit
2K
Rainy Mood Journey theme video
Power Light Logo and Title Reveal
By MotionParsec
Edit
00:07
Power Light Logo and Title Reveal Original theme video
Photo Logo Reveal - Horizontal
By MotionParsec
Edit
00:12
Photo Logo Reveal - Horizontal Original theme video
Epic Logo - Horizontal
By MotionParsec
Edit
2K
00:10
Epic Logo - Horizontal Original theme video
Fracture Logo
By MotionParsec
Edit
00:10
Fracture Logo Original theme video
Glitch Logo - Horizontal
By MotionParsec
Edit
2K
00:06
Glitch Logo - Horizontal Original theme video
Lightning Logo - Horizontal
By MotionParsec
Edit
2K
00:12
Lightning Logo - Horizontal Original theme video
Square Pixel Logo
By MotionParsec
Edit
00:11
Square Pixel Logo Original theme video
Parallax Zoom Out Logo - Horizontal
By MotionParsec
Edit
00:09
Parallax Zoom Out Logo - Horizontal Original theme video
Magic Logo Reveal - Horizontal
By MotionParsec
Edit
00:10
Magic Logo Reveal - Horizontal Original theme video
Elegant Logo
By MotionParsec
Edit
2K
00:10
Elegant Logo Original theme video
Power Color Split Logo - Horizontal
By MotionParsec
Edit
00:10
Power Color Split Logo - Horizontal Original theme video
Family Photo Slideshow
By MotionParsec
Edit
60fps
00:29
Family Photo Slideshow Original theme video
Explosion Logo - Horizontal
By MotionParsec
Edit
2K
00:10
Explosion Logo - Horizontal Original theme video
Luxury Visualizer
By MotionParsec
Edit
2K
Luxury Visualizer Original theme video
Movie Logo - Horizontal
By MotionParsec
Edit
00:11
Movie Logo - Horizontal Original theme video
Parallax Box Logo
By MotionParsec
Edit
00:07
Parallax Box Logo Original theme video
Magic Logo and Title Reveal
By MotionParsec
Edit
00:11
Magic Logo and Title Reveal Original theme video
Glossy Glitch Logo - Horizontal
By MotionParsec
Edit
2K
00:08
Glossy Glitch Logo - Horizontal Original theme video
Luxury Logo Reveal - Horizontal
By MotionParsec
Edit
2K
00:12
Luxury Logo Reveal - Horizontal Original theme video
Colorful Glitch Logo - Horizontal
By MotionParsec
Edit
2K
00:08
Colorful Glitch Logo - Horizontal Original theme video
Sketch Logo - Horizontal
By MotionParsec
Edit
2K
00:12
Sketch Logo - Horizontal Original theme video
Family Slideshow
By MotionParsec
Edit
60fps
00:23
Family Slideshow Original theme video
Dynamic Intro - Horizontal
By MotionParsec
Edit
00:14
Dynamic Intro - Horizontal Original theme video
Eclipse Logo and Title Reveal
By MotionParsec
Edit
00:13
Eclipse Logo and Title Reveal Original theme video
Glitch Logo and Titles Reveal
By MotionParsec
Edit
00:07
Glitch Logo and Titles Reveal Original theme video
Light Rays Logo - Horizontal
By MotionParsec
Edit
00:10
Light Rays Logo - Horizontal Original theme video
Eclipse
By MotionParsec
Edit
2K
Eclipse Original theme video
Explosion Logo and Title Reveal
By MotionParsec
Edit
00:10
Explosion Logo and Title Reveal Original theme video
Cinematic Logo
By MotionParsec
Edit
2K
00:12
Cinematic Logo Original theme video
Abstract Logo
By MotionParsec
Edit
2K
00:12
Abstract Logo Original theme video
Destruction Logo - Horizontal
By MotionParsec
Edit
2K
00:14
Destruction Logo - Horizontal Original theme video
Parallax Wave
By MotionParsec
Edit
2K
Parallax Wave Original theme video
Minimal Glitch Logo
By MotionParsec
Edit
00:09
Minimal Glitch Logo Original theme video
Power Stroke Logo
By MotionParsec
Edit
00:07
Power Stroke Logo Original theme video
Underwater Beat
By MotionParsec
Edit
2K
Underwater Beat Original theme video
Abstract Travel Slideshow
By MotionParsec
Edit
60fps
00:29
Abstract Travel Slideshow Original theme video
Liquid Logo
By MotionParsec
Edit
2K
00:10
Liquid Logo Default theme video
Travel Parallax Slideshow
By MotionParsec
Edit
60fps
00:29
Travel Parallax Slideshow Original theme video
Round Room Visualizer
By MotionParsec
Edit
2K
Round Room Visualizer Original theme video
3D Sketch Logo - Horizontal
By MotionParsec
Edit
00:12
3D Sketch Logo - Horizontal Original theme video
Digital Pixel Logo - Horizontal
By MotionParsec
Edit
00:10
Digital Pixel Logo - Horizontal Original theme video
Destruction Logo v2
By MotionParsec
Edit
00:11
Destruction Logo v2 Original theme video
Energy Logo and Title Reveal
By MotionParsec
Edit
00:09
Energy Logo and Title Reveal Original theme video
Neon Logo
By MotionParsec
Edit
2K
00:12
Neon Logo Original theme video
Sketch Logo 3D
By MotionParsec
Edit
00:14
Sketch Logo 3D Original theme video
Glitter Logo
By MotionParsec
Edit
00:08
Glitter Logo Red Blue Chromatic Aberration theme video
Neon Tunnel
By MotionParsec
Edit
2K
Neon Tunnel Original theme video
Digital Space Visualizer
By MotionParsec
Edit
2K
Digital Space Visualizer Original theme video
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Like & Subscribe Animation
Kinetic Typography
Animated Text Generator
Animated Backgrounds
Video Transitions
Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us