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MotionDesk

At MotionDesk, I specialize in creating visually stunning motion graphics and top-notch After Effects templates while developing powerful scripts/Extensions for Adobe software. I'm thrilled to be collaborating with VideoBolt!
Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
motiondesk's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Chromatic Countdown
By MotionDesk
Edit
2K
00:11
Chromatic Countdown Original theme video
Tunnel Typo Loop
By MotionDesk
Edit
2K
00:09
Tunnel Typo Loop Variation 1 theme video
Dynamic Tape Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:09
Dynamic Tape Reveal Variation 4 theme video
Parallax Horizon
By MotionDesk
Edit
00:03
Parallax Horizon Original theme video
Romantic Hand Draw Title 1
By MotionDesk
Edit
2K
00:15
Romantic Hand Draw Title 1 Original theme video
Silhouettes of a Dancer Lyrics
By MotionDesk
Edit
2K
Silhouettes of a Dancer Lyrics Original theme video
Statue Visualizer
By MotionDesk
Edit
2K
Statue Visualizer Original theme video
Old Flag Loop
By MotionDesk
Edit
2K
00:08
Old Flag Loop Original theme video
Futuristic Network
By MotionDesk
Edit
00:23
Futuristic Network Original theme video
Magic Hand Reveal
By MotionDesk
Edit
00:12
Magic Hand Reveal Original theme video
Laser Vortex Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:11
Laser Vortex Reveal Original theme video
Ghost Signal Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:08
Ghost Signal Reveal Original theme video
Neon Sunset Lyrics
By MotionDesk
Edit
2K
Neon Sunset Lyrics Original theme video
Neon Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:14
Neon Reveal Original theme video
Spring Blossoms Loop
By MotionDesk
Edit
00:09
Spring Blossoms Loop Blossoms 1 and Depth theme video
Fluids Loop
By MotionDesk
Edit
2K
00:10
Fluids Loop Original theme video
Tactical Ready
By MotionDesk
Edit
2K
00:20
Tactical Ready Original theme video
3D Flux Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:10
3D Flux Reveal Original theme video
Spectra Flow Reveal
By MotionDesk
Edit
00:08
Spectra Flow Reveal Original theme video
Award of Excellence
By MotionDesk
Edit
2K
00:08
Award of Excellence Original theme video
Layer Bloom Loop
By MotionDesk
Edit
2K
00:04
Layer Bloom Loop Original theme video
Grass Reveal
By MotionDesk
Edit
00:14
Grass Reveal Original theme video
Deep Typo Loop
By MotionDesk
Edit
2K
00:08
Deep Typo Loop Original theme video
Medal Style Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:06
Medal Style Reveal Original theme video
Triple Box Mockup
By MotionDesk
Edit
00:15
Triple Box Mockup Original theme video
Laser Vortex Loop
By MotionDesk
Edit
2K
00:10
Laser Vortex Loop Original theme video
Cinematic Smoke Logo
By MotionDesk
Edit
00:11
Cinematic Smoke Logo Original theme video
Global Spin Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:10
Global Spin Reveal Original 2 theme video
Polygon Echo Loop
By MotionDesk
Edit
2K
00:10
Polygon Echo Loop Original theme video
Assemble Jump Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:06
Assemble Jump Reveal Original theme video
Neon Lyrics Cityscape
By MotionDesk
Edit
2K
Neon Lyrics Cityscape Original theme video
Silhouettes of a Dancer
By MotionDesk
Edit
2K
Silhouettes of a Dancer Original theme video
Phone Reveal in Motion
By MotionDesk
Edit
2K
00:10
Phone Reveal in Motion Original theme video
Spherical Typo Style
By MotionDesk
Edit
2K
00:07
Spherical Typo Style Original theme video
Blinked Typo Stomp
By MotionDesk
Edit
2K
00:14
Blinked Typo Stomp Original theme video
Brains On Hold
By MotionDesk
Edit
2K
00:13
Brains On Hold Original theme video
Neon Lyric Visualizer
By MotionDesk
Edit
2K
Neon Lyric Visualizer Original theme video
Tactical Redline
By MotionDesk
Edit
2K
00:14
Tactical Redline Original theme video
Heart of Daggers Visualizer
By MotionDesk
Edit
2K
Heart of Daggers Visualizer Theme theme video
Phone Drift Lyrics
By MotionDesk
Edit
2K
Phone Drift Lyrics Original theme video
Typo Circles Quote
By MotionDesk
Edit
2K
00:08
Typo Circles Quote Original theme video
Melodic Sunset Lyrics
By MotionDesk
Edit
Melodic Sunset Lyrics Background 3 girl 2 theme video
Pulse Slides
By MotionDesk
Edit
2K
00:23
Pulse Slides Theme 6 theme video
Soda Can Mockup
By MotionDesk
Edit
00:18
Soda Can Mockup Original theme video
Ball Motion Title 1
By MotionDesk
Edit
00:26
Ball Motion Title 1 Original theme video
Vivid Laser Lyrics
By MotionDesk
Edit
2K
Vivid Laser Lyrics Original theme video
Alley Calligraphy Lyrics
By MotionDesk
Edit
2K
Alley Calligraphy Lyrics Original theme video
Paper Cutout Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:07
Paper Cutout Reveal Original theme video
Interactive Tech Loop
By MotionDesk
Edit
2K
00:08
Interactive Tech Loop Video Screen theme video
Cyber Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:06
Cyber Reveal Original theme video
Urban Secrets Unveiled
By MotionDesk
Edit
2K
00:11
Urban Secrets Unveiled Original theme video
Spaceship Visualizer
By MotionDesk
Edit
2K
Spaceship Visualizer Original 2 theme video
Passion Slides
By MotionDesk
Edit
00:13
Passion Slides Original theme video
Glass Smash Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:10
Glass Smash Reveal Glass 2 Texture theme video
Repeated Pattern Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:07
Repeated Pattern Reveal Original theme video
Spaceship Lyrics
By MotionDesk
Edit
2K
Spaceship Lyrics Spaceship 3 Planet 1 theme video
Silhouettes of a Dancer Spotify Canvas
By MotionDesk
Edit
00:08
Silhouettes of a Dancer Spotify Canvas Original theme video
Magical Gyroscope Loop
By MotionDesk
Edit
2K
00:07
Magical Gyroscope Loop Original theme video
Silhouettes of a Horse
By MotionDesk
Edit
2K
Silhouettes of a Horse Original theme video
Fluid Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:08
Fluid Reveal Original theme video
Dandelion Lyrics Flow
By MotionDesk
Edit
2K
Dandelion Lyrics Flow Original theme video
Silhouettes at Dusk Lyrics
By MotionDesk
Edit
2K
Silhouettes at Dusk Lyrics Theme 5 theme video
Lyrics Tunnel Vision
By MotionDesk
Edit
2K
Lyrics Tunnel Vision Original theme video
Corporate Block Slide
By MotionDesk
Edit
2K
00:30
Corporate Block Slide Original theme video
Hands of Power Lyrics
By MotionDesk
Edit
2K
Hands of Power Lyrics Original theme video
Abstract Title Twist 1
By MotionDesk
Edit
00:07
Abstract Title Twist 1 Original theme video
Brand Colorful Reveal Poster
By MotionDesk
Edit
2K
00:09
Brand Colorful Reveal Poster Originall theme video
Ring & Reveal
By MotionDesk
Edit
00:08
Ring & Reveal Original theme video
Creative Frame Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:06
Creative Frame Reveal Original theme video
Liquid Cinematic Logo
By MotionDesk
Edit
2K
00:06
Liquid Cinematic Logo Original theme video
Classic Grid Bar Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:07
Classic Grid Bar Reveal Original theme video
Fiery Barbed Lyrics
By MotionDesk
Edit
2K
Fiery Barbed Lyrics Background 3 theme video
Laser Lines Loop
By MotionDesk
Edit
00:10
Laser Lines Loop Original theme video
Cutout Lyrics
By MotionDesk
Edit
2K
Cutout Lyrics Original theme video
Drop Frames Intro
By MotionDesk
Edit
2K
00:05
Drop Frames Intro Original theme video
Clouds of Chorus Lyrics
By MotionDesk
Edit
2K
Clouds of Chorus Lyrics Original theme video
Splash Reveal
By MotionDesk
Edit
00:10
Splash Reveal Original theme video
Shatter Reveal
By MotionDesk
Edit
00:09
Shatter Reveal Original theme video
Spring and Flowers Frame
By MotionDesk
Edit
00:10
Spring and Flowers Frame Original theme video
Wave Trail Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:07
Wave Trail Reveal Original theme video
Prism Pull Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:06
Prism Pull Reveal Original theme video
Barbed Lyrics Stage
By MotionDesk
Edit
2K
Barbed Lyrics Stage Original theme video
Flowers Intro Reveal
By MotionDesk
Edit
00:10
Flowers Intro Reveal Original theme video
Cyber Sci-Fi Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:10
Cyber Sci-Fi Reveal Original theme video
Spaceship and Mountains Loop
By MotionDesk
Edit
2K
00:10
Spaceship and Mountains Loop Original theme video
Vivid Laser Stream
By MotionDesk
Edit
2K
00:09
Vivid Laser Stream Original theme video
Pencil Mockup
By MotionDesk
Edit
00:10
Pencil Mockup Original theme video
Inferno Strike Lyrics
By MotionDesk
Edit
2K
Inferno Strike Lyrics Original theme video
Crafted Blockstorm
By MotionDesk
Edit
2K
00:20
Crafted Blockstorm Original theme video
Gunshot to Rock Ball Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:08
Gunshot to Rock Ball Reveal Original theme video
In Depth Slides
By MotionDesk
Edit
2K
00:36
In Depth Slides Original theme video
Vortex Beat Visualizer
By MotionDesk
Edit
2K
Vortex Beat Visualizer Original theme video
Melodic Tunnel Lyrics
By MotionDesk
Edit
2K
Melodic Tunnel Lyrics Original theme video
Smooth Gradient Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:10
Smooth Gradient Reveal Original theme video
Elegant Frames Slideshow
By MotionDesk
Edit
2K
00:25
Elegant Frames Slideshow Original theme video
Frames Parallax Slideshow
By MotionDesk
Edit
00:22
Frames Parallax Slideshow Original theme video
Midnight Dancing Melody Lyrics
By MotionDesk
Edit
2K
Midnight Dancing Melody Lyrics Original theme video
Wind in the Fabric Lyrics
By MotionDesk
Edit
2K
Wind in the Fabric Lyrics Original theme video
Romantic Frames and Ribbons
By MotionDesk
Edit
01:13
Romantic Frames and Ribbons Original theme video
Phone Scroll Beats
By MotionDesk
Edit
2K
Phone Scroll Beats Variation 1 theme video
Echoes on Turf Lyrics
By MotionDesk
Edit
2K
Echoes on Turf Lyrics Original theme video
Beatwave Visualizer
By MotionDesk
Edit
2K
Beatwave Visualizer Visualization of music theme video
Digital LED Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:07
Digital LED Reveal Original theme video
Visual Uprise Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:08
Visual Uprise Reveal Original theme video
Orbiting Pen Mockup
By MotionDesk
Edit
00:15
Orbiting Pen Mockup Original theme video
Fluttering Memories Lyrics
By MotionDesk
Edit
2K
Fluttering Memories Lyrics Original theme video
Elegant Corporate Slides
By MotionDesk
Edit
2K
00:33
Elegant Corporate Slides Originall theme video
Skull Beat Visualizer
By MotionDesk
Edit
2K
Skull Beat Visualizer Square Shape theme video
Pen Mockup
By MotionDesk
Edit
00:23
Pen Mockup Original theme video
Spaceship and Mountains Lyrics
By MotionDesk
Edit
2K
Spaceship and Mountains Lyrics Original theme video
Classic Desk Reveal
By MotionDesk
Edit
4K
00:10
Classic Desk Reveal Theme 5 theme video
Lighting Studio Reveal
By MotionDesk
Edit
00:07
Lighting Studio Reveal Original theme video
Soft Balls Reveal
By MotionDesk
Edit
00:09
Soft Balls Reveal Theme 3 theme video
Dynamic Text Reveal
By MotionDesk
Edit
2K
00:12
Dynamic Text Reveal Original theme video
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Like & Subscribe Animation
Kinetic Typography
Animated Text Generator
Animated Backgrounds
Video Transitions
Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us