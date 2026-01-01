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Goldenmotion

Hi! I’m a Motion Graphics designer. Please take a look through my Portfolio and let’s make an amazing video together!
Portfolio
Format
16:9
9:16
4:5
1:1
Resolution
Duration
goldenmotion's templates
Start browsing by template type
Intro
Music visualization
Lyric video
Slideshow
Promo
Mockup
Story video
Logo animation
Outro
Motion title
Transparent
Subscribe animation
Animated background
Stream elements
PORTFOLIO
Simple Photo Fold Reveal - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:06
Simple Photo Fold Reveal - Horizontal Original theme video
Cylindrical Slides Reveal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:06
Cylindrical Slides Reveal Original theme video
Impact Motion Stomp
By Goldenmotion
Edit
00:12
Impact Motion Stomp Original theme video
Sleek Search Intro
By Goldenmotion
Edit
2K
00:08
Sleek Search Intro Dark Night 2 theme video
Western Promo
By Goldenmotion
Edit
00:24
Western Promo Original theme video
Cylindrical Frames Reveal
By Goldenmotion
Edit
00:09
Cylindrical Frames Reveal Original theme video
ShadowFrame
By Goldenmotion
Edit
00:34
ShadowFrame Original theme video
Street Rhythm Opener
By Goldenmotion
Edit
00:18
Street Rhythm Opener Original theme video
Dynamic Story Flow
By Goldenmotion
Edit
00:12
Dynamic Story Flow Original theme video
3D Rotation & Flip Outline - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
2K
00:06
3D Rotation & Flip Outline - Horizontal small size theme video
3D Clean Rotating Outline - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
2K
00:07
3D Clean Rotating Outline - Horizontal Original theme video
Elegance Slideshow
By Goldenmotion
Edit
00:33
Elegance Slideshow Smooth Flow theme video
Modern Urban Style - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
00:22
Modern Urban Style - Horizontal Original theme video
Trendy Urban Style
By Goldenmotion
Edit
00:12
Trendy Urban Style Original theme video
3D Glitch Digital Rays
By Goldenmotion
Edit
00:07
3D Glitch Digital Rays Original theme video
3D Pencil Shade Reveal - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
2K
00:06
3D Pencil Shade Reveal - Horizontal Original theme video
Stylish Urban Style
By Goldenmotion
Edit
00:20
Stylish Urban Style Original theme video
Revolving Stylish Reveal
By Goldenmotion
Edit
2K
00:07
Revolving Stylish Reveal Original theme video
Short Fast Stomp - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:05
Short Fast Stomp - Horizontal Original theme video
Elegant Slideshow
By Goldenmotion
Edit
00:42
Elegant Slideshow Original theme video
Futuric Glitch Spin
By Goldenmotion
Edit
00:06
Futuric Glitch Spin theme 1 theme video
3D Rotating Outline - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
2K
00:07
3D Rotating Outline - Horizontal Original Music 1 theme video
Aurora Edge
By Goldenmotion
Edit
2K
00:06
Aurora Edge Original theme video
Epic Cinematic Slideshow - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
00:20
Epic Cinematic Slideshow - Horizontal Original theme video
Shadowed Elegance
By Goldenmotion
Edit
2K · 60fps
00:05
Shadowed Elegance Logo Text theme video
Glow Boundaries Intro
By Goldenmotion
Edit
60fps
00:06
Glow Boundaries Intro Original theme video
3D Modern Clean Outline - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
2K
00:05
3D Modern Clean Outline - Horizontal Original theme video
Rhythmic Frames
By Goldenmotion
Edit
00:20
Rhythmic Frames Gold theme video
Modern Faces Montage
By Goldenmotion
Edit
4K
00:08
Modern Faces Montage Original theme video
Searing Rhapsody
By Goldenmotion
Edit
00:06
Searing Rhapsody Original theme video
Radiant Collision
By Goldenmotion
Edit
60fps
00:05
Radiant Collision Gold theme video
Pencil Shade Reveal - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
60fps
00:07
Pencil Shade Reveal - Horizontal Straw Paper theme video
Modern Glitch Reveal - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:08
Modern Glitch Reveal - Horizontal Original theme video
Adrenaline Flow
By Goldenmotion
Edit
00:18
Adrenaline Flow Original theme video
Shadow Edge Reveal
By Goldenmotion
Edit
00:08
Shadow Edge Reveal Black theme video
Clean Rotating 3D Reveal - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
2K
00:07
Clean Rotating 3D Reveal - Horizontal Original theme video
Urban Stomp Intro
By Goldenmotion
Edit
00:12
Urban Stomp Intro Gold theme video
Contour Rise
By Goldenmotion
Edit
2K
00:06
Contour Rise Simple 2 theme video
Rotating 3D Reveal - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
2K
00:07
Rotating 3D Reveal - Horizontal Gold In Dark theme video
Glitch Rays Vortex - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
00:06
Glitch Rays Vortex - Horizontal Original theme video
Stylish Urban Opener
By Goldenmotion
Edit
00:22
Stylish Urban Opener Original theme video
Impact Short Stomp
By Goldenmotion
Edit
00:07
Impact Short Stomp Original theme video
Dynamic Shape Background
By Goldenmotion
Edit
2K · 60fps
00:20
Dynamic Shape Background Gold theme video
Fusion 3D Reveal
By Goldenmotion
Edit
00:07
Fusion 3D Reveal Original theme video
Energy 3D Reveal - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
00:06
Energy 3D Reveal - Horizontal Original theme video
Flare Assembly
By Goldenmotion
Edit
2K
00:06
Flare Assembly Original theme video
Snap Opener
By Goldenmotion
Edit
00:07
Snap Opener Original theme video
Infernal Shadowflare Unveil
By Goldenmotion
Edit
00:08
Infernal Shadowflare Unveil Original theme video
Loading Glitch Logo Reveal - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
00:07
Loading Glitch Logo Reveal - Horizontal Original theme video
Radiant 3D Evolution
By Goldenmotion
Edit
00:05
Radiant 3D Evolution Simple theme video
Dynamic 3D Unveiling
By Goldenmotion
Edit
00:06
Dynamic 3D Unveiling Original theme video
Luminous Fusion Reveal
By Goldenmotion
Edit
00:06
Luminous Fusion Reveal Original theme video
Cinematic Reflective Intro
By Goldenmotion
Edit
00:16
Cinematic Reflective Intro Original theme video
Journey Through Multi Image
By Goldenmotion
Edit
4K
00:07
Journey Through Multi Image Original theme video
Elegance Fusion Reveal
By Goldenmotion
Edit
00:06
Elegance Fusion Reveal Floor Visibility theme video
Mystical 3D Reveal
By Goldenmotion
Edit
00:06
Mystical 3D Reveal Original theme video
Axis Carousel
By Goldenmotion
Edit
00:09
Axis Carousel Original theme video
3D Contour Illumination
By Goldenmotion
Edit
2K
00:06
3D Contour Illumination Original theme video
Glitch Rays 3D Reveal
By Goldenmotion
Edit
00:06
Glitch Rays 3D Reveal Original theme video
Dynamic Elegance Reveal
By Goldenmotion
Edit
2K
00:05
Dynamic Elegance Reveal Original theme video
Stomp Photo Rotations
By Goldenmotion
Edit
00:07
Stomp Photo Rotations Original theme video
Clean 3D Liquid - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
00:07
Clean 3D Liquid - Horizontal New music theme video
Modern Urban opener
By Goldenmotion
Edit
00:22
Modern Urban opener Original theme video
3D Liquid Reveal - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
00:06
3D Liquid Reveal - Horizontal Original theme video
Supper Fast Short Stomp - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:06
Supper Fast Short Stomp - Horizontal Original theme video
Modern Slideshow 2 - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
00:42
Modern Slideshow 2 - Horizontal Original theme video
Split Motion Slideshow
By Goldenmotion
Edit
00:22
Split Motion Slideshow Original theme video
Auric Ascent
By Goldenmotion
Edit
00:06
Auric Ascent Original theme video
Pulse Grid Opener
By Goldenmotion
Edit
4K
00:11
Pulse Grid Opener Original theme video
Film Frame Search
By Goldenmotion
Edit
00:12
Film Frame Search Original theme video
Minimalist Light Rays - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
2K
00:06
Minimalist Light Rays - Horizontal Night theme video
Neon Crystal
By Goldenmotion
Edit
00:06
Neon Crystal Gold theme video
Glassy Elegance Reveal
By Goldenmotion
Edit
00:07
Glassy Elegance Reveal Elegance theme video
Dynamic Stomp
By Goldenmotion
Edit
4K
00:10
Dynamic Stomp Original theme video
Cutline Kinetic
By Goldenmotion
Edit
00:23
Cutline Kinetic Original theme video
3D Scribble Reveal
By Goldenmotion
Edit
2K
00:07
3D Scribble Reveal Original theme video
Aurora Background
By Goldenmotion
Edit
2K · 60fps
00:20
Aurora Background Original theme video
Luminous Fluid Reveal
By Goldenmotion
Edit
2K
00:07
Luminous Fluid Reveal Original theme video
Digital Nexus Reveal
By Goldenmotion
Edit
00:06
Digital Nexus Reveal Original theme video
Sleek Multi Photo Reveal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:09
Sleek Multi Photo Reveal Original theme video
3D Rays Reveal - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
00:06
3D Rays Reveal - Horizontal Original theme video
Modern Slideshow
By Goldenmotion
Edit
4K
00:42
Modern Slideshow Original theme video
3D Rotating Rays Glitch - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
00:07
3D Rotating Rays Glitch - Horizontal Original theme video
Wave Intro Opener
By Goldenmotion
Edit
00:30
Wave Intro Opener Original theme video
Action Trailer 1
By Goldenmotion
Edit
00:45
Action Trailer 1 Original theme video
Fast Short Stomp
By Goldenmotion
Edit
2K
00:12
Fast Short Stomp Original theme video
Rhythmic Slides Unveil
By Goldenmotion
Edit
00:07
Rhythmic Slides Unveil Original theme video
Elegant 3D Rotating Rays - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
00:06
Elegant 3D Rotating Rays - Horizontal Original theme video
Fast Flipping Stomp - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:06
Fast Flipping Stomp - Horizontal Original theme video
Ethereal Lines Reveal
By Goldenmotion
Edit
60fps
00:06
Ethereal Lines Reveal Original theme video
Stomp Photo Wall Logo - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:07
Stomp Photo Wall Logo - Horizontal Original theme video
Neon Ray Twist
By Goldenmotion
Edit
00:06
Neon Ray Twist Original theme video
3D Structural Assemble
By Goldenmotion
Edit
2K
00:06
3D Structural Assemble Pink theme video
Clean Outline 3D Logo - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
2K
00:07
Clean Outline 3D Logo - Horizontal Original theme video
Infinite Spark
By Goldenmotion
Edit
2K
00:06
Infinite Spark Original theme video
Pulse of Motion
By Goldenmotion
Edit
4K
00:12
Pulse of Motion Lilac theme video
Fast Neon Ray Reveal
By Goldenmotion
Edit
00:06
Fast Neon Ray Reveal Original theme video
Graceful Glass
By Goldenmotion
Edit
2K
00:06
Graceful Glass Ice theme video
Urban Vibes Slideshow
By Goldenmotion
Edit
00:15
Urban Vibes Slideshow No Grid Original theme video
Creative Smooth Flow
By Goldenmotion
Edit
00:08
Creative Smooth Flow Original theme video
Voltage Vortex Reveal
By Goldenmotion
Edit
00:06
Voltage Vortex Reveal Original theme video
Modern Architect Style
By Goldenmotion
Edit
00:07
Modern Architect Style Original theme video
Digital Lightning Reveal
By Goldenmotion
Edit
00:06
Digital Lightning Reveal Original theme video
Vertical Multi Photo
By Goldenmotion
Edit
00:15
Vertical Multi Photo Original theme video
Creative Urban Style
By Goldenmotion
Edit
00:24
Creative Urban Style Original theme video
Sliding Photo Wall Stomp - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:12
Sliding Photo Wall Stomp - Horizontal Original theme video
Intro Multi Image Logo
By Goldenmotion
Edit
00:22
Intro Multi Image Logo Original theme video
Scan Search Unveil
By Goldenmotion
Edit
2K
00:08
Scan Search Unveil Sky theme video
Radiant Neon Reveal
By Goldenmotion
Edit
00:06
Radiant Neon Reveal Original theme video
Neon Genesis
By Goldenmotion
Edit
60fps
00:05
Neon Genesis Ice theme video
Stomp Multi Photo Logo - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:07
Stomp Multi Photo Logo - Horizontal Original theme video
Rotating Clean Logo
By Goldenmotion
Edit
2K · 60fps
00:07
Rotating Clean Logo Original theme video
Momentum Portrait Stack
By Goldenmotion
Edit
4K
00:06
Momentum Portrait Stack No Frame theme video
Short Media Frames - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
00:15
Short Media Frames - Horizontal Original theme video
Flow Montage Mosaic
By Goldenmotion
Edit
4K
00:07
Flow Montage Mosaic Original theme video
Dynamic Multiframe Journey
By Goldenmotion
Edit
00:12
Dynamic Multiframe Journey Original theme video
Simple Slideshow Logo
By Goldenmotion
Edit
00:15
Simple Slideshow Logo Original theme video
Dynamic Quick Opener 2
By Goldenmotion
Edit
00:17
Dynamic Quick Opener 2 Original theme video
Triangle Particles Visualizer
By Goldenmotion
Edit
2K
Triangle Particles Visualizer Original theme video
3D Particles Logo
By Goldenmotion
Edit
00:07
3D Particles Logo Golden theme video
Film Roll Logo
By Goldenmotion
Edit
00:22
Film Roll Logo Original theme video
Urban Opener
By Goldenmotion
Edit
00:15
Urban Opener 156465 theme video
Multi Photo Logo
By Goldenmotion
Edit
00:16
Multi Photo Logo Original theme video
Dynamic Fast Slideshow - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:09
Dynamic Fast Slideshow - Horizontal Original theme video
Stylish Stomp
By Goldenmotion
Edit
4K
00:07
Stylish Stomp Simple theme video
Stylish Apparel Instagram Promo
By Goldenmotion
Edit
60fps
00:15
Stylish Apparel Instagram Promo Black Friday theme video
Spiral Storm Reveal
By Goldenmotion
Edit
2K
00:07
Spiral Storm Reveal Original theme video
Magnify Brand Reveal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:09
Magnify Brand Reveal Original theme video
Creative Modern Style - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
00:15
Creative Modern Style - Horizontal Original theme video
Sleek Search Unveil
By Goldenmotion
Edit
4K
00:09
Sleek Search Unveil Sky theme video
Modern Rotating Slideshow
By Goldenmotion
Edit
00:12
Modern Rotating Slideshow Original theme video
Short Stomp Opener - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:06
Short Stomp Opener - Horizontal Gold theme video
Modern Multi Photo
By Goldenmotion
Edit
4K
00:10
Modern Multi Photo No frames theme video
Fast Stomp Opener 1 - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:08
Fast Stomp Opener 1 - Horizontal Original theme video
3D Outline Spin
By Goldenmotion
Edit
00:07
3D Outline Spin Original theme video
Minimal Stomp Opener
By Goldenmotion
Edit
4K
00:18
Minimal Stomp Opener Original theme video
New summer opener
By Goldenmotion
Edit
2K
00:30
New summer opener Original theme video
Stylish Job Offer
By Goldenmotion
Edit
60fps
00:23
Stylish Job Offer Original theme video
Dynamic Wave Shape Background
By Goldenmotion
Edit
2K · 60fps
00:20
Dynamic Wave Shape Background Ocean theme video
Horizontal Summer Slideshow
By Goldenmotion
Edit
60fps
00:17
Horizontal Summer Slideshow Original theme video
Dynamic Multi Journey
By Goldenmotion
Edit
4K
00:09
Dynamic Multi Journey Original theme video
Dynamic Energy Opener
By Goldenmotion
Edit
00:20
Dynamic Energy Opener Original theme video
Dynamic Liquid Reveal
By Goldenmotion
Edit
00:05
Dynamic Liquid Reveal Original theme video
Trendy Stomp
By Goldenmotion
Edit
00:09
Trendy Stomp Original theme video
Fast Intro Opener
By Goldenmotion
Edit
00:16
Fast Intro Opener Original theme video
Neon Halo Fusion
By Goldenmotion
Edit
60fps
00:05
Neon Halo Fusion Original theme video
Vertical Autumn Slideshow
By Goldenmotion
Edit
00:18
Vertical Autumn Slideshow Original theme video
Creative Stomp Opener - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
2K
00:17
Creative Stomp Opener - Horizontal Original theme video
Celestial Radiance Reveal
By Goldenmotion
Edit
00:06
Celestial Radiance Reveal Original theme video
Momentum Stomp Showcase
By Goldenmotion
Edit
00:12
Momentum Stomp Showcase Magenta theme video
Dynamic Brand Unveil
By Goldenmotion
Edit
2K
00:05
Dynamic Brand Unveil Logo Text theme video
Short Stomp Reveal
By Goldenmotion
Edit
00:08
Short Stomp Reveal Original theme video
Rotating Image Slideshow
By Goldenmotion
Edit
00:15
Rotating Image Slideshow Original theme video
Short Stomp Promo
By Goldenmotion
Edit
2K
00:09
Short Stomp Promo Original theme video
Dynamic & Fast Stomp - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:06
Dynamic & Fast Stomp - Horizontal Original theme video
Creative Short Fast Stomp - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:07
Creative Short Fast Stomp - Horizontal Original theme video
Corporate Presentation
By Goldenmotion
Edit
2K
00:56
Corporate Presentation Original theme video
Modern Design Slideshow - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
00:34
Modern Design Slideshow - Horizontal Default theme video
Fast Corporate Intro
By Goldenmotion
Edit
00:08
Fast Corporate Intro Original theme video
Square Face Fast Opener
By Goldenmotion
Edit
00:12
Square Face Fast Opener Original theme video
Urban Style Intro Opener
By Goldenmotion
Edit
00:25
Urban Style Intro Opener Original theme video
Vortex Formation
By Goldenmotion
Edit
2K
00:09
Vortex Formation Original theme video
Rotating Photo Logo Reveal - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:05
Rotating Photo Logo Reveal - Horizontal Original theme video
Multi Image Reveal - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:06
Multi Image Reveal - Horizontal Original theme video
Neon Convergence
By Goldenmotion
Edit
60fps
00:05
Neon Convergence Original theme video
Multi Photo Reveal - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:06
Multi Photo Reveal - Horizontal Black Background theme video
Media Cube Logo - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
00:06
Media Cube Logo - Horizontal Original theme video
Simple Photo Logo Reveal - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:05
Simple Photo Logo Reveal - Horizontal Original theme video
Autumn Sale Stores
By Goldenmotion
Edit
00:15
Autumn Sale Stores Black Friday theme video
Impact Stomp Slides
By Goldenmotion
Edit
4K
00:10
Impact Stomp Slides Original theme video
Stomp Unveil
By Goldenmotion
Edit
4K
00:06
Stomp Unveil Original theme video
Shining Modern Reveal
By Goldenmotion
Edit
2K
00:08
Shining Modern Reveal Original theme video
Rotating Shards Reveal
By Goldenmotion
Edit
00:06
Rotating Shards Reveal Original theme video
Digital Spectacle Reveal
By Goldenmotion
Edit
00:07
Digital Spectacle Reveal Original theme video
Stylish Brand Unveil
By Goldenmotion
Edit
2K
00:06
Stylish Brand Unveil Original theme video
3D Fusion Dynamic Reveal
By Goldenmotion
Edit
2K
00:07
3D Fusion Dynamic Reveal Original theme video
Minimal Polaroid Reveal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:06
Minimal Polaroid Reveal Original theme video
Elegant Stomp - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:10
Elegant Stomp - Horizontal Original theme video
Dynamic Evolution Reveal
By Goldenmotion
Edit
00:06
Dynamic Evolution Reveal Logo Text theme video
Glitch Gallery Showcase
By Goldenmotion
Edit
00:19
Glitch Gallery Showcase Original theme video
Revolving Slides Unveil
By Goldenmotion
Edit
4K
00:09
Revolving Slides Unveil Original theme video
Urban Stomp Glitch
By Goldenmotion
Edit
00:15
Urban Stomp Glitch Original theme video
Fashion Intro
By Goldenmotion
Edit
00:16
Fashion Intro Original theme video
Outline Reveal Magic
By Goldenmotion
Edit
2K
00:07
Outline Reveal Magic Original theme video
Creative Fast Slideshow
By Goldenmotion
Edit
00:22
Creative Fast Slideshow Original theme video
Fast Logo Album
By Goldenmotion
Edit
00:11
Fast Logo Album Original theme video
Multimedia Fast Reveal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:08
Multimedia Fast Reveal Original theme video
Trendy Modern Stomp
By Goldenmotion
Edit
00:10
Trendy Modern Stomp Simple theme video
Clean Rotating 3D - Horizontal
By Goldenmotion
Edit
2K · 60fps
00:08
Clean Rotating 3D - Horizontal Original theme video
Split Frame Rotation
By Goldenmotion
Edit
00:07
Split Frame Rotation Original theme video
Cinematic Glow Boundaries
By Goldenmotion
Edit
60fps
00:08
Cinematic Glow Boundaries Text Logo theme video
Photo Table Stomp
By Goldenmotion
Edit
4K
00:09
Photo Table Stomp Original theme video
3D Logo Reveal
By Goldenmotion
Edit
2K · 60fps
00:06
3D Logo Reveal Original theme video
3D Contour Spectacle
By Goldenmotion
Edit
2K
00:06
3D Contour Spectacle Simple theme video
Dynamic Urban Intro
By Goldenmotion
Edit
00:26
Dynamic Urban Intro Original theme video
Modern video Promo
By Goldenmotion
Edit
00:11
Modern video Promo Original theme video
Fluid Emergence Reveal
By Goldenmotion
Edit
00:07
Fluid Emergence Reveal Original theme video
Mysterious Shapes Background
By Goldenmotion
Edit
2K · 60fps
00:20
Mysterious Shapes Background Golden 1 theme video
Multi Photo Stomp
By Goldenmotion
Edit
00:07
Multi Photo Stomp Original theme video
Spinning Cylindrical Reveal
By Goldenmotion
Edit
4K
00:07
Spinning Cylindrical Reveal Original theme video
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Kinetic Typography
Animated Text Generator
Animated Backgrounds
Video Transitions
Motion Graphics
YouTube Overlays
Pricing
Resources
Tools & Content
Simple Video Tools
Blog
Motion Graphics Glossary
Extension for Adobe
Partnerships
Affiliate Program
Sell Your Templates
Design Community
Champion Authors
Support & Help
Help
About Us
Contact Us